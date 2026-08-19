Ni Cupra Formentor ni Mazda CX-60, el SUV que está conquistando a quienes buscan calidad, diseño y personalidad
Japonés como el Toyota RAV4, muy espacioso y muy fiable
Ahora, y no es broma, hay un Subaru a mitad de precio
El Subaru Outback va por libre. No encaja completamente en la definición tradicional de SUV, pero tampoco pretende hacerlo. Combina una carrocería familiar elevada, aspecto aventurero y tracción total. Frente a propuestas más convencionales, ofrece una personalidad difícil de confundir. Esa diferencia explica buena parte de su atractivo entre conductores exigentes.
Su tamaño es de 4,87 metros de largo y alcanza 1,68 metros de alto. La batalla es de 2,75 metros. Estas proporciones permiten disponer de un habitáculo cómodo. También favorecen una postura de conducción elevada, útil para controlar mejor cuanto sucede alrededor.
El tapado entre los familiares a tener muy en cuenta
El maletero ofrece 559 litros con todos los asientos disponibles. Al abatir los respaldos, la capacidad aumenta hasta 1.848 litros. Hay sitio para maletas, bicicletas o material deportivo. Por practicidad, puede competir con SUV familiares grandes. Por planteamiento, conserva esa imagen de ranchera robusta que pocos fabricantes mantienen actualmente.
Subaru comercializa los acabados Field y Touring. Desde el primero aparece un amplio paquete de asistentes. Incluye frenado precolisión, control de crucero adaptativo y centrado de carril. Añade advertencia de salida, asistencia activa para cambiar de carril y ayuda específica para circular en atascos. La dotación resulta bastante completa.
Fiabilidad japonesa, carácter deportivo y mucho espacio
Una cámara monocromática gran angular detecta peatones y ciclistas. También hay frenado ante tráfico cruzado delantero, control de velocidad antes de las curvas y asistencia para evitar aceleraciones involuntarias. El sistema puede ayudar a seleccionar una trayectoria segura durante una frenada de emergencia. Aquí la seguridad tiene verdadero peso propio.
Solo existe una opción mecánica. Utiliza un gasolina 2.5 de 169 CV y 235 Nm, unido a un sistema de tracción total. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos y alcanza 193 km/h. No busca sensaciones deportivas. Prefiere entregar una respuesta progresiva y transmitir seguridad cuando empeora el firme. El consumo homologado es de 8,6 l/100 km.