Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Coches y motos

El Subaru E-Outback es el familiar más atractivo que jamás ha fabricado la marca

Subaru E-Outback 2026
Subaru E-Outback. Subaru
Compartir

El Subaru E-Outback supone un antes y un después. También conocido como Trailseeker en otros mercados, es la reinterpretación eléctrica del mítico Outback. Un modelo que mantiene el ADN de la marca. Pero ahora con etiqueta CERO y enfoque totalmente nuevo.

Desde el primer vistazo, impone. Es grande. Muy grande. Con 4,84 metros de largo, 1,90 m de ancho y 1,67 m de alto, ofrece una presencia contundente. Además, su altura libre al suelo de 21 cm refuerza su carácter aventurero. Un familiar con alma de SUV.

PUEDE INTERESARTE
El nuevo Subaru e-Outback
El nuevo Subaru e-Outback. eldesmarque.com

Apunta a ser el modelo más lujoso de Subaru

Frente a rivales como el Mercedes EQE SUV, el Volvo EX90 o el Kia EV9, el Subaru juega otra carta. Menos lujo. Más personalidad. Más enfoque práctico. Y una estética muy diferenciada.

PUEDE INTERESARTE

Antes de hablar de prestaciones, hay que detenerse en su planteamiento. Es un modelo global. Pensado para Europa y Estados Unidos. Y también una declaración de intenciones. Subaru entra de lleno en la electrificación, pero sin perder su esencia.

Subaru E-Outback 2026
Subaru E-Outback 2026. Subaru

En precio, ya hay referencias. En Estados Unidos arranca desde unos 39.995 dólares, que equivalen aproximadamente a 34.350 euros. Una cifra muy competitiva para su tamaño. Y que lo posiciona como una opción interesante frente a modelos más caros.

Hasta 380 CV de potencia y casi 420 km de autonomía

En el apartado mecánico, sorprende. Cuenta con dos motores eléctricos y tracción total permanente. La potencia combinada alcanza los 380 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en solo 4,5 segundos. Y ofrece más de 418 km de autonomía gracias a su batería de 74,7 kWh.

Subaru E-Outback 2026
Subaru E-Outback 2026. Subaru

En equipamiento, desde el acabado básico ya viene muy completo. Pantalla de 14 pulgadas, conectividad total y asientos calefactados. También incluye asistentes y dos cargadores inalámbricos. En conjunto, el E-Outback es un Subaru diferente. Más moderno. Más atractivo. Y listo para marcar una nueva etapa.

Temas