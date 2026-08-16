Coches y Motos 16 AGO 2026 - 10:18h.

El nuevo C3 sigue siendo una de las mejores compras en su segmento

Citroën sorprende con un eléctrico tan asequible que ni Dacia ni Fiat tienen una alternativa tan convincente

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Los SUV siguen dominando buena parte del mercado, pero acceder a uno de estos modelos supone generalmente realizar un desembolso importante. Citroën propone una alternativa mucho más económica para quienes quieren una posición de conducción elevada, una imagen robusta y un coche práctico sin necesidad de pagar el precio de un SUV convencional. Se trata del C3, que en su última generación ha cambiado radicalmente de planteamiento.

El Citroën C3 continúa perteneciendo al segmento de los utilitarios, pero su diseño tiene ahora muchos elementos propios de un crossover. La carrocería es más alta que anteriormente, las formas son robustas y la posición al volante también se ha elevado. Una combinación que permite disfrutar de algunas de las características que han convertido a los SUV en los coches preferidos de muchas familias.

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Todo ello en apenas 4,01 metros de longitud, por lo que continúa siendo especialmente sencillo de utilizar en ciudad. Además, Citroën mantiene una política de precios agresiva que convierte al C3 en una de las opciones más interesantes para quienes buscan un coche nuevo económico.

Una versión híbrida con 110 CV y etiqueta ECO

La gama cuenta con una alternativa especialmente atractiva para quienes quieren beneficiarse de las ventajas de la electrificación. El C3 Hybrid desarrolla 110 CV y combina un motor de gasolina con un pequeño sistema eléctrico integrado en la transmisión automática.

Esta configuración permite reducir el consumo, especialmente durante los desplazamientos urbanos, y circular en determinadas situaciones utilizando únicamente la parte eléctrica. Al mismo tiempo, elimina la necesidad de conectar el vehículo a un cargador, ya que la batería recupera energía durante la conducción.

Una de sus principales ventajas es la etiqueta ECO de la DGT, especialmente interesante para los conductores que viven o trabajan en ciudades con zonas de bajas emisiones.

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Quienes prioricen exclusivamente el precio también pueden optar por las versiones de gasolina. Estas alternativas permiten acceder al C3 por una cantidad considerablemente inferior a la que exigen muchos SUV pequeños, manteniendo prácticamente intactas sus principales virtudes relacionadas con el espacio y el confort.

Mucho equipamiento sin disparar el presupuesto

El interior demuestra también la evolución experimentada por el C3. Citroën apuesta por un diseño sencillo y funcional, pero ofrece suficiente tecnología para competir con modelos considerablemente más caros.

Dependiendo del acabado puede contar con una pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, climatización, cargador inalámbrico para teléfonos móviles y diferentes asistentes de conducción.

A ello se añaden elementos como faros LED, reconocimiento de señales de tráfico, alerta de cambio involuntario de carril, sensores de aparcamiento o frenada automática de emergencia. Una dotación que demuestra que comprar un coche económico ya no implica necesariamente renunciar a tecnología o seguridad.

El espacio disponible también juega a su favor. Sus cinco plazas permiten utilizarlo perfectamente como coche principal para una pareja o una pequeña familia, mientras que el maletero de 328 litros ofrece una capacidad correcta para un vehículo de estas dimensiones.

Otro de sus grandes argumentos está en el confort. Citroën mantiene su tradicional apuesta por suspensiones suaves y asientos cómodos, algo que resulta especialmente apreciable en ciudad y durante viajes largos.

Con un precio que puede situarse claramente por debajo de muchos SUV, una versión híbrida de 110 CV con etiqueta ECO y un equipamiento muy completo, el Citroën C3 se convierte en una alternativa especialmente lógica. Un coche económico que adopta parte de la filosofía de los crossover sin asumir el importante sobreprecio que normalmente acompaña a este tipo de vehículos.