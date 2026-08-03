Coches y Motos 03 AGO 2026 - 06:54h.

El familiar perfecto para quienes no se conforman con disfrutar del asfalto

Subaru tira la casa por la ventana con el Solterra

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El Toyota RAV4 es una referencia entre los SUV familiares, pero el Subaru Outback sigue una receta diferente. Mantiene su espíritu aventurero y estrena presencia moderna. Su imagen resulta robusta. Además, conserva una de las virtudes de Subaru: su capacidad para abandonar el asfalto con garantías.

El Outback mezcla familiar y SUV. Mide 4,87 metros de largo y su batalla alcanza 2,74 metros. Son dimensiones pensadas para viajar cómodamente. Favorecen la estabilidad y el espacio interior. La posición elevada y la carrocería alargada refuerzan la sensación de automóvil sólido, práctico y preparado para distancias.

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Espacio para toda la familia, altas capacidades off road y mucho equipamiento

El maletero cubica 559 litros con cinco plazas disponibles. Al abatir la segunda fila alcanza 1.848 litros. Hay espacio para maletas, bicicletas o material deportivo. Esta capacidad facilita las vacaciones y las escapadas. Permite transportar objetos voluminosos sin renunciar a un habitáculo cómodo para los pasajeros.

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La mecánica utiliza un 2.5 con 169 CV y 235 Nm. La tracción total es estándar y aporta seguridad sobre lluvia, nieve o pistas. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos y alcanza 193 km/h. Consume 8,6 l/100 km y parte de 38.400 euros.

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La seguridad es uno de sus puntos fuertes

Subaru estructura la gama en los acabados Field y Touring. El Field ya ofrece una dotación extensa. Incluye frenado precolisión frontal, control de crucero adaptativo, advertencia de salida de carril y asistente de centrado. Son sistemas pensados para reducir el cansancio y aumentar la protección durante los viajes largos.

El equipamiento añade frenado de tráfico cruzado frontal y asistencia de emergencia con selección segura de carril. Incorpora cambio activo de carril en carretera, asistente para atascos y control de velocidad antes de las curvas. También incluye anulación de aceleración, útil para evitar movimientos involuntarios al maniobrar en espacios reducidos. Y a ello se suma una cámara monocromática de gran angular detecta peatones y ciclistas, ampliando la vigilancia alrededor del vehículo.