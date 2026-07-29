Ni Peugeot 3008 ni Nissan Qashqai: el SUV que muchos consideran más bonito y equilibrado

Coches y Motos 29 JUL 2026 - 04:45h.

Un deportivo a la altura de Mercedes o Audi, pero a un precio mucho más ajustado

Cupra convierte el Born en el chollo de diciembre

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El Nissan Qashqai sigue siendo una referencia entre los SUV familiares. El Peugeot 3008 ha apostado por una imagen más llamativa. Sin embargo, ninguno ofrece la personalidad del Cupra Terramar. El modelo combina una estética agresiva con un planteamiento práctico y un comportamiento más dinámico de lo habitual.

Su diseño es uno de sus argumentos. El frontal tiene carácter. Los faros afilados y las entradas de aire refuerzan su presencia. La carrocería transmite músculo sin caer en excesos. Mantiene las proporciones necesarias para resultar elegante. Es deportivo, pero no parece un coche incómodo ni radical para utilizarse diariamente.

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Por dimensiones encaja en el centro del segmento. Mide 4,52 metros de largo y ofrece una batalla de 2,68 metros. El habitáculo está bien aprovechado. Pero la cifra que sorprende aparece en la zona posterior. Su maletero alcanza 642 litros, superando a alternativas familiares y facilitando el viaje.

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Muy elegante, pero también muy deportivo

Cupra ha cuidado la calidad percibida. El puesto de conducción está orientado hacia el conductor y los asientos tienen un diseño deportivo. Hay buenos materiales y una presentación moderna. Por acabado y tecnología, el Terramar puede mirar hacia modelos premium como el BMW X1, el Audi Q3 o el Mercedes GLA.

El Terramar más económico empieza en 45.456,44 euros al contado o 44.606,44 euros financiados. La oferta propone 48 cuotas de 260 euros, una entrada de 10.489,79 euros y una última cuota de 30.674,56 euros. No es barato. Pero su diseño, espacio, calidad y conducción forman un conjunto completo de su categoría.

Así es el Cupra Terramar más económico

La versión de acceso utiliza un motor 1.5 eTSI con 150 CV y 250 Nm. Está apoyado por un sistema híbrido ligero de 48 voltios. Se asocia al cambio DSG y utiliza tracción delantera. Gracias a esta electrificación obtiene la etiqueta ECO de la DGT, importante para circular por ciudad.

Sus prestaciones resultan equilibradas. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos, alcanza 205 km/h y homologa 6,2 litros cada 100 kilómetros. El equipamiento incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED y sensores de aparcamiento delanteros y traseros. Suma llave inteligente, volante deportivo, Cupra Connect y climatización.