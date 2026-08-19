Compacto, etiqueta ECO y una importante promoción, así es el Toyota que demuestra que no hace falta un SUV

Coches y Motos 19 AGO 2026 - 11:32h.

En muchas ocasiones, un compacto tiene mucho más sentido que un SUV

Toyota tiene el que, para muchos, es el mejor motor de gasolina

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Los SUV dominan las ventas, pero muchos conductores no necesitan tanta altura ni una carrocería voluminosa. El Toyota Corolla demuestra que el formato compacto todavía tiene mucho sentido. Es cómodo, eficiente y fácil de conducir. Además, su larga trayectoria ha consolidado una reputación de fiabilidad difícil de discutir en el mercado.

Mide 4,37 metros de largo y tiene una batalla de 2,64 metros. Estas proporciones facilitan su uso en ciudad sin perjudicar demasiado las plazas posteriores. El maletero ofrece 361 litros y alcanza 1.052 litros al abatir los respaldos. Cumple para compras, equipaje cotidiano y escapadas de fin de semana. Entre sus rivales: SEAT León, Ford Focus, Opel Astra o Mercedes Clase A.

Fiabilidad garantizada y espacio suficiente para toda la familia

La promoción corresponde al acabado Active Plus. Incluye llantas de aleación de 16 pulgadas, faros LED y acceso y arranque sin llave. También incorpora climatizador automático bizona. No hace falta saltar a una versión costosa para conseguir una dotación cómoda y razonablemente completa desde el primer día.

El sistema multimedia Toyota Smart Connect utiliza una pantalla de 10,5 pulgadas. Es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, por lo que permite integrar las aplicaciones habituales del teléfono. En seguridad aparece Toyota Safety Sense. Este paquete recibe actualizaciones remotas y reúne asistentes pensados para reducir riesgos durante la conducción.

140 CV y solo 4,4 litros cada 100 km

La versión de acceso emplea un bloque híbrido autorrecargable 1.8 HEV de 140 CV y 142 Nm. Utiliza cambio automático y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos y alcanza 180 km/h. No busca pegarte al asiento, pero responde con solvencia en el tráfico diario.

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Su principal baza aparece al pasar por la gasolinera. El consumo medio homologado es de 4,4 l/100 km. Además, recibe la etiqueta ECO de la DGT y no necesita enchufarse. En ciudad puede aprovechar con frecuencia el motor eléctrico, reduciendo ruido y gasto. Aquí está el verdadero meollo del asunto.

Toca hablar de números. Su precio sobre catálogo es de 31.937 euros. Sin embargo, Toyota anuncia este Corolla por 25.950 euros al contado o 24.700 euros financiados.