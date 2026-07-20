Coches y Motos 20 JUL 2026 - 23:52h.

Le sobran argumentos para justificar ser uno de los compactos más vendidos en todo el mundo

Toyota tiene el que, para muchos, es el mejor motor de gasolina

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Pasan los años y el Toyota Corolla continúa ocupando un lugar destacado entre los compactos. No es el más llamativo ni pretende ofrecer una experiencia deportiva extrema. Su éxito se apoya en otros argumentos. Consume poco, tiene fama de fiable y ofrece una conducción sencilla. Cualidades especialmente valoradas en un automóvil para todos los días.

Toyota ha ido modernizando su diseño sin romper con la filosofía tradicional del modelo. El resultado es un coche reconocible, pero mucho más atractivo que generaciones anteriores. También conserva unas proporciones equilibradas. Con 4,37 metros de longitud, se mueve bien por ciudad y mantiene suficiente presencia para afrontar desplazamientos largos por carretera.

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El interior está preparado para cuatro adultos y ofrece una presentación ordenada. Los mandos principales resultan fáciles de utilizar. Detrás encontramos un maletero de 361 litros. No es el más grande de su categoría, aunque permite transportar el equipaje habitual. Abatiendo los asientos posteriores, la capacidad crece hasta los 1.052 litros.

Fiabilidad y eficiencia máximas

El Corolla compite con modelos como los Seat León, Ford Focus, Opel Astra y Mercedes Clase A. Algunos ofrecen más espacio o motores más tradicionales. El Toyota responde con eficiencia, durabilidad y un equipamiento completo.

La gama comienza con el conocido sistema híbrido 1.8 HEV de 140 CV. Está asociado a un cambio automático y utiliza tracción delantera. Completa el 0 a 100 km/h en 9,2 segundos y alcanza los 180 km/h. Su principal ventaja aparece en el consumo, con una media homologada de solo 4,4 l/100 km.

Calidad y tecnología premium a precio de generalista

Esta versión cuesta 25.950 euros al contado o 24.700 euros financiando la compra. Incluye el acabado Active Plus, que ofrece llantas de 16 pulgadas, faros LED y climatizador bizona. También dispone de acceso sin llave y pantalla multimedia de 10,5 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

Quienes quieran una respuesta más enérgica pueden elegir el 2.0 HEV de 178 CV y 206 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos, pero mantiene un consumo de 4,6 litros. Arranca en 31.250 euros y se asocia al acabado GR Sport, con llantas de 18 pulgadas y faros bi-LED.