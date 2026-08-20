Benda aprieta marcas mucho más conocidas con una moto muy completa y bonita

Coches y Motos 20 AGO 2026 - 00:11h.

Hay que mencionar la instrumentación digital, que muestra la numerosa información.

La nueva Benda Napoleon Bob 250 es, para muchos, la custom china más bonita

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Benda le ha apretado las tuercas a marcas mucho más conocidas con la Chinchilla 350 Neo, un modelo que no tiene nada que envidiar a las Harley-Davidson, aunque hay que salvar las distancias tan grandes que existen. Pero lo cierto es que esta custom neo retro con sistema de transmisión CVT y embrague automático es una maravilla, diseñada para disfrutar en ciudad y en carretera, y a la que han cuidado y analizado hasta el más mínimo detalle.

Lo primero que destaca es su faro delantero de LED, de forma circular y con un perfil que combina la luz diurna DRL junto al cromado, consiguiendo una imagen muy marcada. Su diseño es muy original, con su salida de doble escape, aunque lo mejor de todo se encuentra en el interior, con un propulsor de dos cilindros en V, que además de su función estética, también garantiza un buen rendimiento, con sistema de transmisión variable sin marchas y embrague automático, que garantiza una entrega suave y lineal.

No es la moto más potente, pues declara unas cifras de 35,5 CV y un par máximo de 31 Nm, con una cilindrada de 350 centímetros cúbicos, ideal para los usuarios con carné A2. Prioriza la comodidad y la estética muy por delante de la adrenalina, así que tienes que tener claro qué es lo que buscas. Y para acabar, hay que mencionar la instrumentación digital, que se compone de una pantalla esférica, que muestra la numerosa información.

La Benda Chinchilla 350 Neo vale 6.290 euros

Conseguir la Benda Chinchilla 350 Neo no implica de un gasto dantesco, y para nosotros, los 6.290 euros que cuesta es una cantidad que queda perfectamente justificada. No lo dudes y hazte con ella, puedes tener claro que es una inversión de la que no te vas a arrepentir.