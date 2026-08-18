Coches y Motos 18 AGO 2026 - 06:01h.

Se codea con los C-SUV, pero su precio es de low cost

Peugeot tiene una nueva maravilla

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El mercado de los SUV urbanos está más apretado que nunca. Toyota, Renault y Ford cuentan con propuestas consolidadas. Sin embargo, el Peugeot 2008 acaba de actualizar sus argumentos. Mantiene una imagen moderna, ofrece buen equipamiento y parte con un precio competitivo. Quiere volver a estar entre los favoritos.

El modelo francés entra por los ojos. Su diseño conserva una personalidad marcada, sin caer en excesos. También resulta práctico. Mide 4,30 metros de largo y dispone de un maletero de 405 litros. Con los asientos abatidos alcanza 1.467 litros. Por tamaño compite en el segmento B, pero también se codea con el segmento C. Hay espacio suficiente para compras, equipaje o escapadas familiares.

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Tamaño de SUV compacto, precio de low cost

Peugeot lo anuncia desde 17.640 euros financiados o 19.640 euros al contado. Así queda por debajo de algunas alternativas de Toyota. También planta cara al Renault Captur, Ford Puma y Fiat 500X.

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La oferta comienza con el acabado Style, que no llega precisamente con lo puesto. Incorpora climatización automática monozona, seis altavoces y retrovisores eléctricos, calefactables y plegables. Añade cristales traseros tintados, encendido automático de luces y faros Eco LED. Las llantas llevan embellecedores Silom de 16 pulgadas.

En seguridad también cumple con nota. Incluye airbags frontales, laterales y de cortina. Suma control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y vigilancia de la presión de los neumáticos. El regulador y limitador de velocidad trabaja junto al reconocimiento de señales. Los sensores traseros facilitan el aparcamiento diario.

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Así es el Peugeot 2008 más económico

Bajo el capó aparece una mecánica conocida. Entrega 100 CV y 205 Nm. Se combina con una caja manual y ofrece una respuesta pensada para el uso cotidiano. No pretende ser deportiva. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 183 km/h.

El consumo homologado se queda en 5,6 l/100 km. Es una cifra razonable para quienes alternan ciudad y carretera. La sencillez del conjunto puede ser otro atractivo frente a alternativas más complejas. El 2008 apuesta por una fórmula contrastada, fácil de entender y suficiente para conductores que buscan equilibrio sin grandes complicaciones.