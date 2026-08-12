Pablo Sánchez 12 AGO 2026 - 11:36h.

La opción que eligen quienes quieren circular por ciudad (y mucho más) con estilo

El nuevo Toyota empieza a ser considerado el coche más bonito de toda la historia de Toyota

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El Toyota Yaris Cross se ha convertido en un SUV urbano buscado. Su mecánica híbrida, su tamaño contenido y la reputación de Toyota destacan. Sin embargo, no es la opción más económica. El mercado ofrece alternativas espaciosas, tecnológicas y con motores conocidos por bastante menos dinero.

Una de ellas es el Renault Captur, renovado hace unos meses. Su nueva imagen resulta más moderna. Estrena presentación tecnológica y mantiene un comportamiento cómodo. Con 4,24 metros de longitud, resulta manejable en ciudad. Su maletero ofrece 487 litros y puede alcanzar 1.596 litros con los asientos abatidos.

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Equipamiento más que suficiente desde el acceso, y muy sofisticado en sus versiones superiores

La gama se divide en tres acabados: Evolution, Techno y Esprit Alpine. El primero ya incorpora una pantalla openR link de 10,4 pulgadas, conexión para el teléfono y cuadro digital de siete pulgadas. Añade aire acondicionado, tarjeta manos libres, cámara trasera, sensores posteriores y freno de estacionamiento automático con Auto Hold.

El Evolution incluye faros LED, cristales tintados y elevalunas eléctricos. La seguridad está cuidada. Hay frenada de emergencia, alerta de distancia, asistente de velocidad y mantenimiento de carril. Suma control de crucero, limitador, airbags laterales y de cortina e ISOFIX. Así planta cara al Opel Mokka, Seat Arona y Volkswagen T-Cross.

Tres versiones mecánicas a elegir

La versión de acceso recupera una fórmula sencilla. Utiliza el conocido motor de gasolina 1.5 TCe de 115 CV y 190 Nm. Lleva cambio manual. Acelera de 0 a 100 km/h en 14,3 segundos y alcanza 168 km/h. Su consumo combinado queda fijado en 5,7 l/100 km.

Su mayor atractivo está en el precio. Renault anuncia esta versión por 22.260 euros al contado o 20.235 euros financiados. La alternativa GLP cuesta lo mismo. Desarrolla 120 CV, entrega 200 Nm y consume 5,9 litros. Además, permite disfrutar de la etiqueta ECO de la DGT.

También existe un Captur híbrido. Su sistema HEV entrega 160 CV y 270 Nm. Incluye cambio automático y acelera hasta 100 km/h en 8,5 segundos. Su precio parte de 27.110 euros al contado o 24.635 euros financiados. Es la opción más potente de la gama.