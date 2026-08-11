El SUV más atractivo de Toyota es la compra perfecta para los que quieren fiabilidad y estilo

Coches y Motos 11 AGO 2026 - 09:24h.

El Yaris Cross es la mejor opción para el día a día

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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Toyota tiene una de las gamas de SUV más amplias del mercado, pero el Yaris Cross se ha convertido en una de sus propuestas más interesantes. Su éxito no resulta extraño: combina unas dimensiones perfectas para la ciudad, un diseño con personalidad, una mecánica híbrida de bajo consumo y uno de los grandes argumentos que históricamente han acompañado a la marca japonesa, la fiabilidad.

Con 4,18 metros de longitud, el Toyota Yaris Cross pertenece al segmento de los SUV urbanos. Es suficientemente compacto para moverse con facilidad por calles estrechas y encontrar aparcamiento, pero ofrece una posición de conducción elevada y una practicidad considerablemente superior a la de un utilitario tradicional.

El diseño también contribuye a diferenciarlo. Toyota ha apostado por pasos de rueda muy marcados, una carrocería elevada y unas formas musculosas que consiguen darle una apariencia más robusta. No parece simplemente un Yaris con mayor altura libre al suelo, sino un SUV con identidad propia.

Precisamente esa combinación entre tamaño y estética permite que el Yaris Cross resulte especialmente atractivo para aquellos conductores que quieren un coche práctico sin tener que recurrir a modelos mucho más grandes.

Un híbrido con etiqueta ECO y consumos muy bajos

El principal argumento mecánico del Toyota Yaris Cross está en su tecnología híbrida autorrecargable. Toyota lleva décadas desarrollando este tipo de sistemas y la experiencia acumulada se percibe especialmente durante la conducción urbana.

La gama dispone de alternativas híbridas con diferentes niveles de potencia, incluyendo una versión de 130 CV que proporciona unas prestaciones suficientes para afrontar tanto desplazamientos urbanos como viajes por carretera. El sistema combina un motor de gasolina de 1,5 litros con uno eléctrico y una transmisión automática e-CVT.

Uno de sus puntos fuertes está en el consumo. Dependiendo de la configuración, las cifras homologadas se sitúan alrededor de los 4,5 l/100 km, unos registros especialmente competitivos dentro del segmento de los SUV pequeños.

Además, todas las versiones híbridas cuentan con la etiqueta ECO de la DGT. Esto permite disfrutar de ventajas en determinadas ciudades y convierte al Yaris Cross en una opción especialmente lógica para quienes utilizan el coche diariamente en entornos urbanos.

Fiabilidad y practicidad para utilizarlo todos los días

El Yaris Cross tampoco renuncia a la practicidad. Su maletero puede acercarse a los 400 litros en las versiones de tracción delantera, una capacidad suficiente para las necesidades habituales de una pareja o una pequeña familia.

El interior apuesta principalmente por la funcionalidad. La posición de conducción ofrece buena visibilidad y los mandos están distribuidos de manera sencilla. Dependiendo del acabado, puede incorporar instrumentación digital, pantalla multimedia, conectividad inalámbrica con smartphones, climatizador automático, cámara trasera y diferentes sistemas de asistencia a la conducción.

Toyota también ofrece versiones con tracción total AWD-i, una opción poco habitual entre los SUV de estas dimensiones y especialmente interesante para quienes circulan por zonas de montaña o carreteras con climatología complicada.

Pero probablemente uno de sus mayores argumentos siga siendo la tranquilidad asociada a la tecnología híbrida de Toyota. El fabricante japonés ha convertido estos sistemas en una de sus señas de identidad durante las últimas décadas.

El Toyota Yaris Cross reúne así prácticamente todo lo necesario para triunfar: diseño atractivo, dimensiones manejables, etiqueta ECO, consumos reducidos y una mecánica ampliamente probada. No pretende ser el SUV más deportivo ni el más lujoso, sino ofrecer un equilibrio difícil de cuestionar. Precisamente por eso es una compra especialmente recomendable para quienes buscan estilo y, sobre todo, fiabilidad.