El Toyota Yaris Cross se pone a tiro con esta gran oferta, mecánica híbrida y consumo de auténtico récord

Coches y Motos 30 JUN 2026 - 07:52h.

El Yaris Cross destaca por su eficiencia

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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El segmento de los SUV urbanos es uno de los más competidos del mercado, pero hay modelos que han conseguido consolidarse como auténticas referencias gracias a una fórmula difícil de igualar. El Toyota Yaris Cross es uno de ellos. Su combinación de tamaño compacto, mecánica híbrida, bajo consumo y una reputación de fiabilidad muy consolidada lo convierten en una de las opciones más interesantes para quienes buscan un coche para el día a día sin renunciar a la comodidad de un SUV.

Ahora, además, una importante promoción acerca su precio a un público todavía más amplio, convirtiéndolo en una alternativa especialmente atractiva frente a modelos con motores de gasolina tradicionales o incluso frente a otros híbridos de su categoría.

Un híbrido que sigue marcando la referencia

El principal argumento del Toyota Yaris Cross continúa siendo su sistema híbrido autorrecargable. La versión más popular monta un motor de gasolina de 1,5 litros acompañado por un propulsor eléctrico, desarrollando una potencia conjunta de 130 CV. El resultado es un vehículo que responde con agilidad tanto en ciudad como en carretera, pero que destaca, sobre todo, por su extraordinaria eficiencia.

Uno de sus mayores atractivos es el consumo, que puede situarse alrededor de los 4,5 litros cada 100 kilómetros en condiciones normales de uso. En recorridos urbanos, donde el sistema híbrido aprovecha al máximo el motor eléctrico, resulta relativamente sencillo obtener cifras muy próximas a las homologadas.

Además, al no necesitar enchufarse, la experiencia de conducción es especialmente cómoda. La batería se recarga automáticamente durante las frenadas y las deceleraciones, permitiendo disfrutar de las ventajas de un vehículo electrificado sin depender de puntos de carga.

A ello se suma la etiqueta ECO, una ventaja cada vez más importante para acceder a zonas de bajas emisiones, beneficiarse de determinadas bonificaciones y afrontar con tranquilidad las futuras restricciones al tráfico en muchas ciudades.

Equipamiento, confort y un formato muy práctico

El Toyota Yaris Cross mide poco más de cuatro metros de longitud, unas dimensiones que facilitan enormemente los desplazamientos urbanos y el aparcamiento. Sin embargo, su carrocería SUV permite disfrutar de una posición de conducción elevada y de un habitáculo bien aprovechado.

El espacio disponible resulta suficiente para una familia pequeña y el maletero ofrece una capacidad muy competitiva dentro del segmento, permitiendo afrontar tanto la compra semanal como escapadas de fin de semana sin demasiadas limitaciones.

En el apartado tecnológico tampoco decepciona. Dependiendo del acabado elegido puede incorporar instrumentación digital, sistema multimedia con pantalla táctil, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador automático, acceso y arranque sin llave o cargador inalámbrico para teléfonos móviles.

La seguridad es otro de sus puntos fuertes. Desde las versiones de acceso incorpora numerosos asistentes a la conducción como el control de crucero adaptativo, la frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas, el asistente de mantenimiento de carril, el reconocimiento de señales de tráfico o el control automático de luces largas.

Con esta nueva oferta, el Toyota Yaris Cross refuerza aún más su posición como uno de los SUV híbridos más recomendables del mercado. Su equilibrio entre consumo, fiabilidad, equipamiento, tamaño y coste de utilización sigue siendo una de las grandes bazas de un modelo pensado para quienes quieren olvidarse de complicaciones y disfrutar de un coche eficiente durante muchos años.