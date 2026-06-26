Japonés, como el Toyota Yaris Cross, pero con un equipamiento mejor

Coches y Motos 26 JUN 2026 - 17:14h.

Fiable, elegante y, ahora, con una actualización muy interesante

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

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Cuando se habla de modelos japoneses, el Toyota Yaris Cross suele ocupar buena parte del protagonismo. Su sistema híbrido, su bajo consumo y su enfoque urbano le han permitido convertirse en una referencia. Sin embargo, el Mazda CX-30 juega una partida diferente. Es más grande, más potente y está pensado para quienes buscan un vehículo con una presencia superior y un equipamiento especialmente generoso. Además, la marca japonesa tiene lista una actualización muy interesante que lo acerca a una experiencia más cercana que a la de un vehículo premium que a la de un SUV generalista.

Con 4,39 metros de longitud y un maletero de 430 litros, el CX-30 ofrece un equilibrio muy atractivo entre tamaño exterior y espacio interior. Además, mantiene un diseño elegante y deportivo que sigue siendo uno de los más valorados de la categoría. La actualización incorpora nuevos colores de carrocería como Aero Grey y New Zinc Green, además de unos faros adaptativos LED todavía más eficaces.

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El Mazda CX-30 se actualiza

Uno de los aspectos que más destacan en este modelo es su equipamiento. Desde las versiones básicas incluye faros LED, control de crucero adaptativo, lector de señales de tráfico, asistente de mantenimiento de carril, detector de fatiga, cámara trasera, sensores de aparcamiento y detector de ángulo muerto. Una dotación muy difícil de encontrar en algunos de sus rivales directos a igualdad de precio.

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La tecnología tampoco se queda atrás. Todos los CX-30 cuentan con sistema multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto, radio digital, Bluetooth, arranque por botón, alarma antirrobo y un práctico Head-Up Display. En los acabados superiores aparecen elementos más propios de segmentos premium, como cámara de visión 360 grados, asientos calefactados y eléctricos, acceso sin llave, cargador inalámbrico o faros matriciales.

Seis acabados a elegir

La gama se articula en torno a los acabados Prime-Line, Centre-Line, Homura, Takumi, Makoto y Homura Plus. Estos dos últimos se incorporan como opciones especialmente equilibradas. El Makoto apuesta por un ambiente más luminoso y refinado, mientras que el Homura Plus añade una imagen más deportiva y exclusiva.

En el apartado mecánico, toda la gama incorpora tecnología Mazda M Hybrid, lo que permite disfrutar de la etiqueta ECO. El motor de acceso es un 2.5 e-SKYACTIV G de 140 CV, mientras que por encima se sitúa el e-SKYACTIV X de 186 CV, incluso disponible con tracción total. Todo ello desde 31.493 euros, aunque con promociones puede bajar de los 26.000 euros.