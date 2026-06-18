El nuevo Mazda es el más atractivo del catálogo

Coches y Motos 18 JUN 2026 - 01:04h.

Mazda renueva la gama de su SUV más vendido en España

El nuevo Mazda es, para muchos, el más bonito, pero tiene un problema

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Mazda ha decidido renovar la gama del CX-30, el modelo más vendido de la marca en España. Su equilibrio entre diseño, calidad, tecnología y comportamiento sigue siendo una de sus grandes bazas. Pero ahora, además, llega con una oferta actualizada y una gama más completa.

El SUV japonés ocupa una posición estratégica dentro de Mazda. Se sitúa entre los modelos compactos y los SUV familiares. Una fórmula que ha conquistado a miles de compradores en España. Su imagen elegante y deportiva sigue siendo uno de sus principales argumentos frente a rivales tan conocidos como el Seat Ateca, el Nissan Qashqai o el Kia Sportage.

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Seis versiones mecánicas, dos de ellas con tracción total

La gama arranca con un motor 2.5 e-Skyactiv G de 140 CV y 238 Nm de par máximo. Puede combinarse con cambio manual o automático y siempre incorpora tecnología MHEV de hibridación ligera. Gracias a ello disfruta de la apreciada etiqueta ECO de la DGT, cada vez más valorada en las grandes ciudades.

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Por encima aparece el interesante 2.0 e-Skyactiv X de 186 CV y 240 Nm. Está disponible con tracción delantera o total y también puede asociarse a transmisiones manuales o automáticas. Esta mecánica representa una de las propuestas más originales del mercado gracias a su tecnología de combustión avanzada, diseñada para combinar prestaciones y eficiencia.

Siete acabados a elegir

Las opociones de equipamiento son muy amplias. Hay siete acabados a elegir. Y desde el acabado más sencillo ofrece una dotación difícil de igualar. Incluye faros LED, pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, Head-Up Display, cámara trasera, sensores de aparcamiento y control de crucero adaptativo.

A ello se suman asistentes como el control de ángulo muerto, la detección de tráfico trasero, el reconocimiento de señales, la alerta de cambio involuntario de carril y el sistema de prevención de accidentes en cruces. Y todo ello acompañado de una sensación de calidad que lo acerca a modelos de categorías superiores.

Los precios arrancan en 31.492 euros para la versión Prime-Line con motor de 140 CV. La oferta se extiende hasta los acabados más exclusivos Homura Plus y Takumi, disponibles con las mecánicas más potentes. El precio tope de la gama es de 46.392 € para el de 186 CV con cambio automático, tracción total y acabado Takumi.