La alternativa al Peugeot 3008 que muchos consideran una compra más inteligente

Coches y Motos 07 AGO 2026 - 17:07h.

Bonito, con una amplia gama mecánica y precios que no pasan desapercibidos

Peugeot tiene una nueva maravilla

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El Peugeot 3008 seduce por diseño y tecnología. Sin embargo, una compra inteligente exige mirar más allá del primer impacto. El Kia Sportage ofrece espacio, equipamiento y una gama mecánica amplia por un precio competitivo. No sorprende que sea actualmente el SUV más vendido de Kia en España y mundialmente.

Mide 4,52 metros de largo, 1,87 de ancho y 1,65 de alto. La batalla alcanza 2,68 metros. Ofrece un habitáculo cómodo para adultos. El maletero ofrece 526 litros, ampliables hasta 1.715 litros. Hay capacidad para maletas, carritos infantiles o el equipaje durante unas vacaciones familiares.

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Así es el Kia Sportage más económico

Monta un gasolina 1.6 T-GDi con 150 CV y 270 Nm. Emplea un cambio manual de seis marchas y tracción delantera. Hace el 0 a 100 km/h en 9,8 segundos, alcanza 192 km/h y consume 6,8 l/100 km. Cuesta al contado 29.530 euros.

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El acabado Concept incluye llantas de 17 pulgadas, faros LED y climatizador automático bizona. Añade también cámara trasera, pantalla multimedia de 8 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay. Tampoco faltan mantenimiento de carril, reconocimiento de señales, detector de fatiga, frenada de emergencia con detección de peatones y llamada automática e-Call.

La variedad juega a su favor. La motorización de acceso puede elegirse con transmisión automática. Existen además un diésel microhíbrido de 136 CV y un gasolina de 180 CV con tracción total. De esta forma, el Sportage permite ajustar la compra al uso, sin obligar a escoger una configuración concreta.

Para muchos, la mejor opción es la HEV

Destaca el híbrido autorrecargable de 239 CV. Combina un gasolina 1.6 T-GDi y otro eléctrico. Entrega 280 Nm, utiliza cambio automático de seis relaciones y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos, alcanza 196 km/h y consume 5,5 l/100 km.

Parte de 29.780 euros. Incluye pantalla de 12,3 pulgadas, sensores, llave inteligente y retrovisores calefactables. Cuesta prácticamente lo mismo que el gasolina, pero ofrece más potencia y menor consumo.