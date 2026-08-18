El nuevo BMW es, para muchos, el modelo más atractivo que ha presentado la marca en mucho tiempo

Coches y Motos 18 AGO 2026 - 09:32h.

Hasta 469 CV de potencia y más de 800 km de autonomía

BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

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BMW llevaba tiempo despertando opiniones enfrentadas con sus últimos diseños. El nuevo iX3 parece dispuesto a cambiar esa conversación. Su imagen combina superficies limpias, proporciones robustas y detalles futuristas. Representa el inicio del camino de la marca en la nueva era eléctrica.

También tiene argumentos familiares. Mide 4,78 metros de largo y ofrece una batalla de 2,90 metros. El habitáculo promete espacio para viajar cómodamente. El maletero dispone de 520 litros y alcanza 1.750 litros con los respaldos abatidos. Puede transportar equipaje voluminoso sin tener que hacer juegos malabares. Sus rivales directos: Mercedes EQC, Polestar 3 o Audi Q6.

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Si no es el mejor, está en el top 3 de la gama de BMW

El equipamiento de serie incluye llantas de 20 pulgadas, asientos delanteros calefactados y carga inalámbrica para teléfonos. Añade BMW Panoramic Vision, radio digital y el paquete exterior Iconic Glow. La alarma, el control de presión y la llamada automática de emergencia también vienen incluidos desde el primer escalón de la gama.

La seguridad queda reforzada mediante Driving Assistant Plus y Active Guard. También incorpora servicios conectados, TeleServices y un cable profesional capaz de trabajar hasta 22 kW en estaciones públicas. La BMW Charging Card incluye durante un año determinadas ventajas en las tarifas Active e Ionity Plus. No deja demasiados flecos sueltos.

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Dos versiones mecánicas a elegir

La versión de acceso entrega 320 CV y 645 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y alcanza 200 km/h. Su batería de 113 kWh permite recorrer hasta 637 kilómetros según el ciclo WLTP. Está disponible desde 67.997 euros, una cifra elevada pero coherente con su planteamiento.

Por encima aparece la variante con dos motores síncronos y 469 CV. Conserva 645 Nm, rebaja el 0 a 100 km/h hasta 4,9 segundos y llega a 210 km/h. Cuesta desde 76.177 euros. Aquí las prestaciones ya entran en un terreno serio, aunque sin convertirlo en un deportivo radical.

Esta versión utiliza una batería de 108,7 kWh con arquitectura de 800 voltios. Homologa 805 kilómetros y puede pasar del 10 al 80% en menos de 15 minutos.