Más premium y, para la mayoría, mejor que el BYD Seal y con un confort sobresaliente

Coches y Motos 17 AGO 2026 - 18:26h.

Un premium eléctrico que no decepciona en casi nada, ni siquiera en el precio

El nuevo Polestar 4 confirma que Polestar tiene uno de los mejores diseños del mercado

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Hay eléctricos que impresionan durante una aceleración. El Polestar 2 convence cuando pasan los kilómetros. Su suspensión filtra bien, los asientos sujetan sin cansar y el habitáculo permanece agradable. Esa combinación marca diferencias frente al BYD Seal. No busca deslumbrar únicamente con cifras, sino hacer más descansado cada trayecto de forma natural.

La puesta a punto tiene mucho que decir. Utiliza suspensión delantera McPherson y un esquema multibrazo detrás. Los amortiguadores cuentan con una válvula específica para equilibrar firmeza y comodidad. Además, la dirección ofrece tres niveles de asistencia. El conductor puede elegir un tacto suave, estándar o más firme.

No está entre los premium más populares, pero mejora a muchos en todo

El ambiente interior también juega en otra liga. Equipa climatización bizona con temporizador y sistema CleanZone. Los asientos delanteros están calefactados, disponen de ajustes semieléctricos y apoyo lumbar eléctrico. Añade cuatro tomas USB-C, cargador inalámbrico y varios perfiles capaces de guardar preferencias personales. Todo queda pensado para facilitar la convivencia.

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Su ecosistema digital utiliza Android Automotive OS. Integra Google Maps, Assistant y aplicaciones conocidas. El cuadro mide 12,3 pulgadas y la pantalla central alcanza 11,2. Hay actualizaciones inalámbricas, conexión 4G y un equipo de audio de 250 W con ocho altavoces. También ofrece Apple CarPlay y Android Auto.

La seguridad resulta igualmente completa. Doce sensores rodean el vehículo y trabajan con la cámara posterior. Hay control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y reconocimiento de señales. También detecta peatones, ciclistas y posibles colisiones en intersecciones. Sus ocho airbags y la estructura de acero al boro aportan protección adicional.

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272 CV de potencia y más de 550 km de autonomía

El motor trasero desarrolla 272 CV y 490 Nm. Pasa de 0 a 100 km/h en 6,4 segundos y llega a 205 km/h. La batería de 70 kWh permite recorrer hasta 554 kilómetros WLTP. Son prestaciones suficientes para viajar rápido, pero su entrega progresiva evita convertir cada salida en un sobresalto.

Cuesta desde 41.900 euros. Mide 4,61 metros y ofrece un maletero de 446 litros, ampliable hasta 1.095. Y compite con colosos como los Tesla Model 3, Mazda 6e y Mercedes CLA eléctrico.