Lexus presume de un eléctrico tan refinado que ni BMW ni Mercedes logran igualar su propuesta

Coches y Motos 14 AGO 2026 - 09:07h.

El RZ es un gran desconocido, pero uno de los mejores SUV premium del mercado

Lexus saca el modelo del mercado

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Lexus lleva mucho tiempo construyendo una personalidad propia dentro del segmento premium. Mientras marcas como BMW y Mercedes han apostado tradicionalmente por combinar lujo, tecnología y deportividad, el fabricante japonés ha seguido un camino ligeramente diferente, dando una enorme importancia al confort, el silencio de marcha y la calidad de construcción. El Lexus RZ lleva precisamente esa filosofía al terreno de los coches eléctricos.

Se trata de un SUV eléctrico de aproximadamente 4,8 metros de longitud, por lo que se posiciona como una alternativa a algunos de los modelos eléctricos premium más importantes del mercado. Sin embargo, Lexus no ha buscado convertirlo simplemente en otro SUV potente y tecnológico, sino en un coche especialmente agradable para viajar.

Uno de los aspectos más destacados del RZ es precisamente su refinamiento. El aislamiento acústico, la ausencia prácticamente total de vibraciones y una suspensión orientada al confort consiguen crear una experiencia de conducción muy diferente a la de algunos de sus rivales.

El Lexus RZ hace del confort su principal argumento

El interior también refleja la particular interpretación del lujo de Lexus. La marca apuesta por un diseño moderno pero relativamente sencillo, con materiales agradables al tacto, buenos ajustes y una sensación de calidad elevada.

En el centro del salpicadero destaca una pantalla multimedia de 14 pulgadas, mientras que la instrumentación digital permite consultar fácilmente la información relacionada con la conducción y el sistema eléctrico.

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El espacio interior es otro de sus argumentos. Sus generosas dimensiones permiten ofrecer unas plazas traseras amplias y un buen nivel de confort para cinco ocupantes. Además, dispone de un maletero de alrededor de 522 litros, suficiente para afrontar viajes familiares sin demasiadas complicaciones.

La gama actual también mejora considerablemente uno de los aspectos más importantes de cualquier eléctrico: la autonomía. El Lexus RZ 350e se convierte en una de las versiones más interesantes gracias a su motor eléctrico de 224 CV y la tracción delantera.

Con esta configuración puede alcanzar hasta aproximadamente 559 kilómetros de autonomía WLTP, dependiendo del equipamiento y del tamaño de las llantas. Una cifra que permite plantearse viajes largos con mucha más tranquilidad.

Lexus también ofrece versiones con más de 400 CV

Para quienes busquen mayores prestaciones, Lexus dispone de alternativas considerablemente más potentes. El RZ 500e apuesta por dos motores eléctricos y el sistema de tracción total DIRECT4, desarrollando alrededor de 380 CV.

Por encima aparece el RZ 550e F SPORT, la variante más deportiva de la familia. En este caso la potencia alcanza los 408 CV, permitiendo acelerar de 0 a 100 km/h en poco más de cuatro segundos.

Todo ello sin abandonar uno de los elementos que mejor definen al modelo: el confort. Incluso las variantes más potentes mantienen una puesta a punto pensada para ofrecer una conducción suave y silenciosa.

El precio es inevitablemente elevado, como corresponde a un SUV eléctrico premium. Las versiones de acceso pueden situarse en el entorno de los 50.000 euros, mientras que las configuraciones más potentes y equipadas superan ampliamente los 60.000 euros.

No pretende competir únicamente por precio, autonomía o potencia. El Lexus RZ busca convencer con una combinación de calidad, silencio, tecnología y confort que refleja perfectamente la personalidad de la firma japonesa. Una propuesta diferente a la de BMW y Mercedes que demuestra que existen otras formas de entender el lujo eléctrico.