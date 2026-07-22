Coches y Motos 22 JUL 2026 - 05:01h.

Ofrece mucho más otros modelos premium que tienen precios mucho más elevados

Lexus revoluciona el segmento de los todoterreno premium

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Lexus siempre ha apostado por diseños diferentes, pero el nuevo Lexus RZ alcanza un nivel especial de elegancia. Su carrocería combina formas deportivas con una imagen sofisticada. No necesita recurrir a líneas exageradas para llamar la atención. Por presencia y proporciones, es uno de los modelos más atractivos creados recientemente por la compañía japonesa.

El RZ se enfrenta a rivales como el Tesla Model Y, Porsche Macan eléctrico, Ford Mustang Mach-E y BMW X4. Algunos tienen más potencia o una imagen de marca más reconocida en Europa. Sin embargo, el Lexus responde con calidad, refinamiento y un equipamiento muy amplio. También cuesta menos que varias referencias alemanas comparables.

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Un tapado entre los eléctricos deportivos premium a tener muy en cuenta

Con 4,81 metros de longitud y una batalla de 2,85 metros, ofrece un habitáculo generoso. Las plazas traseras disponen de suficiente espacio para adultos. El maletero alcanza los 586 litros, una capacidad destacada para un SUV eléctrico. El portón automático y los respaldos abatibles facilitan el transporte de objetos voluminosos.

Lexus lo anuncia desde 46.100 euros financiando la compra. Al contado, el precio asciende a 50.400 euros. Estas cantidades no incluyen las ayudas públicas del Plan Auto+. Aun así, resultan competitivas para un SUV prémium de este tamaño, especialmente al revisar todo el equipamiento incluido desde la versión más económica.

Cuesta mucho menos que todos los premium de su categoría

Este precio es para la versión de acceso. Monta un bloque que desarrolla 224 CV y 269 Nm de par máximo. Utiliza una batería de 77 kWh y puede recorrer hasta 568 kilómetros según el ciclo WLTP. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. Son prestaciones suficientes para viajar con rapidez, comodidad y un nivel de silencio elevado.

El interior dispone de asientos eléctricos calefactados, volante térmico y climatizador bizona S-Flow. También incluye purificador de aire, cargador inalámbrico y acceso inteligente. La pantalla central de 14 pulgadas concentra las funciones multimedia. Añade cámara panorámica digital, equipo de sonido con diez altavoces y numerosos puertos USB-C.

La seguridad queda en manos del Lexus Safety System+ 3.0. Incorpora control de crucero adaptativo, ángulo muerto, frenada precolisión y mantenimiento de carril. También detecta peatones, ciclistas y motocicletas. El RZ no pretende ganar únicamente por potencia.