Lexus tiene un SUV electrificado tan completo que deja sin respuesta a Audi y BMW

Coches y Motos 11 AGO 2026 - 17:07h.

El nuevo RZ destaca por diseño y tecnología

Lexus saca el modelo del mercado

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Lexus lleva décadas construyendo una reputación basada en el confort, la calidad de fabricación y las mecánicas electrificadas. Con el RZ, la firma japonesa traslada esa filosofía al terreno de los coches completamente eléctricos y presenta una alternativa destinada a competir directamente con algunos de los SUV premium más importantes de Audi, BMW y Mercedes.

El Lexus RZ entra por los ojos gracias a un diseño claramente diferenciado. Con unos 4,80 metros de longitud, ofrece una presencia considerable sin recurrir a las formas excesivamente cuadradas habituales en algunos SUV. La carrocería combina líneas afiladas, una silueta relativamente deportiva y una parte trasera muy característica.

También es un coche pensado para viajar. Su generosa distancia entre ejes permite disponer de un habitáculo amplio, especialmente en las plazas traseras, mientras que el silencio de funcionamiento propio de una mecánica eléctrica encaja perfectamente con el carácter refinado que Lexus intenta transmitir.

Hasta 568 kilómetros de autonomía y más de 400 CV

La evolución del Lexus RZ ha permitido mejorar uno de los aspectos más importantes para cualquier coche eléctrico: la autonomía. La gama dispone de diferentes configuraciones destinadas a conductores que buscan eficiencia, prestaciones o tracción total.

Una de las versiones más interesantes es el RZ 350e, equipado con una batería de aproximadamente 77 kWh y un motor eléctrico que desarrolla 224 CV. En las configuraciones más eficientes, su autonomía homologada puede alcanzar los 568 kilómetros.

Estas cifras permiten utilizar el RZ como único coche incluso para conductores que realizan viajes largos con frecuencia. Además, la posibilidad de utilizar carga rápida facilita recuperar una parte importante de la batería durante las paradas.

Por encima aparecen alternativas considerablemente más potentes. Las versiones con dos motores eléctricos incorporan tracción total y pueden superar ampliamente los 300 CV, mientras que las configuraciones más deportivas llegan a rebasar los 400 CV.

El objetivo no es únicamente proporcionar aceleraciones contundentes. Lexus busca mantener una entrega de potencia suave y progresiva, acompañada de un elevado nivel de aislamiento y una suspensión configurada para ofrecer confort.

Un interior premium para enfrentarse a Audi y BMW

El habitáculo representa otro de los grandes argumentos del RZ. Lexus apuesta por un diseño minimalista en el que una gran pantalla central concentra buena parte de las funciones multimedia, acompañada por instrumentación digital y numerosos sistemas de asistencia a la conducción.

La calidad percibida también juega un papel importante. Materiales agradables, buenos ajustes y un cuidado aislamiento acústico ayudan a crear esa sensación de refinamiento característica de Lexus.

A ello hay que sumar un equipamiento muy completo. Dependiendo del acabado, puede incorporar climatización avanzada, asientos eléctricos y calefactados, cámaras periféricas, sistemas de conducción semiautónoma y numerosos elementos destinados a mejorar el confort durante los viajes.

El precio también permite al Lexus RZ competir directamente contra las marcas alemanas. Las promociones pueden reducir considerablemente su tarifa y situar determinadas versiones en una franja especialmente atractiva dentro del segmento premium.

El Lexus RZ no pretende destacar únicamente por potencia o autonomía. Su gran fortaleza reside en combinar hasta 568 kilómetros de alcance, versiones de más de 400 CV, mucha tecnología y un elevado nivel de confort. Una propuesta extremadamente completa que demuestra que Audi y BMW ya no tienen el terreno de los SUV eléctricos premium exclusivamente bajo su control.