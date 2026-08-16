Genesis lanza un SUV eléctrico tan convincente que pone contra las cuerdas a BMW y Audi

Coches y Motos 16 AGO 2026 - 12:31h.

Hasta 489 CV y casi 800 km de autonomía eléctrica

El nuevo Genesis G80 convierte a Genesis en una referencia mundial de elegancia

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Genesis no tiene en Europa la presencia de BMW o Audi, pero sus productos ya compiten con ellas sin complejos. El GV60 representa su apuesta más importante en el segmento eléctrico. Es un SUV coupé compacto, rápido y tecnológico. Además, reúne autonomía suficiente para viajar y una carga veloz.

Mide 4,52 metros de largo y presenta una batalla de 2,90 metros. Esa distancia favorece el espacio para los ocupantes. El maletero ofrece 432 litros y alcanza 1.460 litros con los asientos abatidos. Por tanto, combina una silueta deportiva con la capacidad necesaria para responder como vehículo familiar.

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Versiones mecánicas para todos los gustos

La gama comienza con una versión de 229 CV y propulsión trasera. Utiliza una batería de 84 kWh y homologa 561 kilómetros de autonomía WLTP. En ciudad puede alcanzar 775 kilómetros. Es la alternativa indicada para quienes prefieren eficiencia, buen alcance y un comportamiento más sencillo que las variantes superiores.

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El siguiente escalón añade un motor delantero, tracción total y 318 CV. Mantiene la batería de 84 kWh, aunque la autonomía desciende hasta 512 kilómetros. La variante Performance lleva dos motores de 245 CV. Entrega 489 CV combinados y todavía declara 501 kilómetros WLTP, una cifra notable para semejante potencia.

El equipamiento está a la altura del conjunto

La recarga constituye otro argumento importante. Según la versión, equipa un cargador embarcado de siete u 11 kW. En corriente continua admite hasta 350 kW. Bajo condiciones adecuadas, la batería puede pasar del 10% al 80% en 18 minutos. Esto reduce considerablemente las esperas durante un viaje largo.

La dotación española aún no está confirmada. Genesis debería incluir faros LED inteligentes, control de crucero adaptativo, asistentes de carril, cámara posterior y detector de peatones. Según acabado, también podría ofrecer asientos ventilados, cuero, Head-Up Display, suspensión adaptativa y sonido Bang & Olufsen. La función V2L permite alimentar dispositivos externos.

El Genesis GV60 parte de 55.900 euros. No es barato, pero tampoco pretende competir mediante descuentos.