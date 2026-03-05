Volkswagen tiene el SUV coupé español más barato del mercado

Coches y Motos 05 MAR 2026 - 03:05h.

El Taigo es una alternativa a los T-Cross y T-Roc

Volkswagen ha logrado posicionar al Taigo como el SUV coupé de fabricación española más asequible del mercado. Producido en la planta de Landaben, en Navarra, este modelo se ha convertido en una de las propuestas más competitivas dentro del segmento B-SUV, combinando diseño diferenciado y un precio de acceso ajustado en un contexto marcado por el encarecimiento generalizado de los automóviles.

El Taigo destaca por una estética que lo desmarca claramente de los SUV urbanos tradicionales. Su silueta presenta una línea de techo descendente que aporta un aire más dinámico, acompañada de una zaga estilizada y detalles de diseño que refuerzan su carácter moderno. Esta configuración tipo coupé, cada vez más demandada, se ofrece aquí en un formato compacto pensado para un uso mayoritariamente urbano.

Bajo el capó, la versión más accesible recurre al motor 1.0 TSI de tres cilindros en gasolina, una mecánica orientada a la eficiencia y a los costes contenidos de utilización. Asociado a un cambio manual, ofrece una respuesta equilibrada para desplazamientos diarios y trayectos interurbanos, manteniendo cifras de consumo competitivas dentro de su categoría.

No es ningún secreto que el precio se ha convertido en uno de los principales argumentos de compra. En este escenario, el Taigo consigue situarse como la alternativa más económica entre los SUV coupé producidos en España, reforzando el atractivo de una fórmula que combina diseño emocional y racionalidad presupuestaria.

Equipamiento completo en su versión de acceso

A pesar de tratarse de la variante básica, el Volkswagen Taigo incorpora una dotación tecnológica acorde con las exigencias actuales del mercado. Incluye instrumentación digital, sistema multimedia con pantalla táctil y conectividad para smartphones, además de asistentes a la conducción que mejoran la seguridad activa.

En términos de dimensiones, se encuadra plenamente en el segmento B-SUV, lo que garantiza una buena maniobrabilidad en entornos urbanos sin renunciar a una posición de conducción elevada. El maletero ofrece una capacidad correcta para su tamaño, permitiendo un uso versátil tanto en el día a día como en escapadas puntuales.

Cabe destacar que la producción en España no solo refuerza su posicionamiento estratégico dentro de la gama, sino que también contribuye a optimizar costes logísticos y de fabricación. Un Volkswagen Taigo que, más allá de ser una opción que triunfa en España, se consolida como una propuesta equilibrada que une imagen, equipamiento y precio competitivo, situándose como la opción más asequible entre los SUV coupé españoles actualmente disponibles en el mercado.