Honda presenta una adventure tan equilibrada que ni BMW ni Suzuki pueden igualar su propuesta
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En Honda han presentado una adventure que es equilibrada y bonita a partes iguales, con la que no pueden competir otras marcas de la talla de BMW o Suzuki. Se quedan claramente atrás, después de ver todo lo que ofrece esta X ADV 750, y sobre todo, por el precio tan irrisorio que le han colocado, lo que la posiciona como una de las inversiones más inteligentes que se pueden hacer en el mercado. Así que merece mucho la pena echarle un vistazo.
Se encuentra a medio camino entre una trail y una scooter, siendo una de las propuestas más originales que recordamos haber visto en mucho tiempo, y que se ha ido actualizando y renovando para no tener ningún punto débil reseñable. Donde más cambios ha habido es en la gama cromática, con versiones en blanco, gris y negro, y en 2025 tuvo una importante serie de mejoras, que incluyeron la homologación Euro 5+, un diseño más afilado y agresivo, un DCT actualizado o nuevos faros delanteros.
El motor que tiene equipado esta moto es de 745 centímetros cúbicos de cilindrada, con ocho válvulas, y que declara una potencia de 58,6 CV a 6.750 revoluciones por minuto, con un par máximo de 69 Nm a 4.750 rpm. El consumo es de 3,6 litros por cada 100 kilómetros, mientras que en la electrónica encontramos cuatro modos de conducción, control de velocidad de crucero, sistema Smart key, control de tracción y mucho más. Y en la instrumentación, presume de una pantalla TFT de cinco pulgadas a todo color con resina anti-deslumbramiento.
La Honda X ADV 750 cuesta 13.500 euros
Conseguir la Honda X-ADV 750 no implica de una inversión especialmente elevada, pues basta con poner un total de 13.500 euros encima de la mesa si deseas que sea de tu propiedad.