Honda tiene la moto perfecta para recorrer el mundo en pareja con máxima comodidad

Coches y Motos 09 AGO 2026 - 13:11h.

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En Honda han diseñado la que para mucha gente es la moto perfecta en caso de que quieras irte a hacer largas rutas con tu pareja, con algún amigo o solo. Es especialmente cómoda, con una seguridad y una fiabilidad absolutamente descomunales, y unas prestaciones que no se quedan atrás. Sin duda alguna, la Africa Twin Adventure Sports lo tiene absolutamente todo, y es uno de los modelos más ruteros que se han diseñado nunca.

Sufrió una importante actualización en el año 2024, que le permitió recibir la homologación Euro 5+, así como un menor recorrido de suspensiones, un asiento situado a menor altura, un retoque en el diseño, unos ajustes en el DCT y una rueda delantera más grande. Y las principales diferencias con la versión clásica son un depósito con más capacidad, un cubre manos de mayor tamaño, unas suspensiones electrónicas, puños calefactables y una pantalla alta y regulable.

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El increíble depósito de 25 litros de capacidad le permite hacer cerca de 500 kilómetros sin parar a repostar, y su motor de dos cilindros, con una cilindrada de 1084 centímetros cúbicos, rinde a unas cifras excelentes. La potencia declarada es de 101,9 CV a 7.500 revoluciones por minuto, y todo se gestiona gracias a una IMU de seis ejes. Cuenta con cuatro niveles de potencia, tres de control anti-wheelie, ABS en curva y desconectable en la rueda trasera, control de velocidad de crucero o varios modos de conducción. Y en la instrumentación hay una pantalla TFT táctil a todo color de 6,5 pulgadas.

La Honda Africa Twin Adventure Sports cuesta 20.550 euros

Por si no habías quedado lo suficientemente convencido antes de conseguir la Honda Africa Twin Adventure Sports, tus dudas se despejarán al instante en cuanto compruebes que apenas cuesta un total de 20.550 euros.