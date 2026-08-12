Cuesta menos que una Honda, tiene motor bicilíndrico y está preparada para carretera y campo

Coches y Motos 12 AGO 2026 - 18:51h.

Compartir







La Rieju Aventura 500 es una de las motos más infravaloradas que existen en todo el mercado, pues no se habla tanto de ella como debería. Es una moto 100% española, que planta cara a algunos de los modelos más llamativos de Honda, gracias a su contenido precio y a su bonito diseño, combinado con unas buenas prestaciones y un gran nivel de equipamiento. Y está preparada para la carretera y para el campo, pues resulta muy polivalente.

Tiene una estética que la hace parecer más grande de lo que realmente es, con su doble faro LED, que le da una imagen esbelta, con una conexión entre carenado y depósito que queda muy bien resuelto, y con una autonomía que no es comparable a nada. Y es que gracias a un doble depósito de combustible que tiene incorporado, es capaz de recorrer cerca de 1.000 kilómetros sin la necesidad de parar a repostar en ningún momento.

La ergonomía es muy cómoda, perfecta para hacer viajes largos, y el peso total del conjunto es de unos aceptables 190 kilos, por lo que es realmente ligera y fácil de manejar. En cuanto al motor que tiene equipado, es de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 500 centímetros cúbicos, que rinde a una potencia de 47 CV, justo al límite de lo permitido para el carné A2. Está disponible en color rojo y gris, y no le faltan el ABS de doble canal, el caballete central o la pantalla TFT de siete pulgadas con conectividad.

La Rieju Aventura 500 cuesta 6.699 euros

Uno de los puntos fuertes que tiene la Rieju Aventura 500 es que se puede conseguir sin la necesidad de hacer ningún gran esfuerzo económico, pues tendrás suficiente con pagar 6.699 euros, lo que viene siendo todo un chollo.