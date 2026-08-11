Ford cambia el Mustang y no lo vas a reconocer

Coches y Motos 11 AGO 2026 - 22:03h.

La marca americana sigue apostando por su icónico deportivo

Ford se carga el Focus

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El Ford Mustang se prepara para una transformación que puede cambiar para siempre la percepción de uno de los deportivos más famosos del mundo. La marca estadounidense estudia ampliar la familia con una inédita carrocería de cuatro puertas y, además, introducir una mecánica híbrida asociada a un motor V8. Dos cambios importantes para un coche que durante décadas ha defendido una fórmula muy concreta: motor potente, diseño coupé y dos puertas.

Ford lleva tiempo demostrando que Mustang ya no tiene por qué identificar exclusivamente a un deportivo tradicional. La llegada del Mustang Mach-E eléctrico fue el primer gran movimiento en esta dirección y ahora la compañía podría dar otro paso mediante un modelo pensado para combinar prestaciones, practicidad y electrificación.

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El proyecto todavía está en desarrollo y quedan numerosas incógnitas por resolver, pero todo apunta a que Ford quiere convertir Mustang en una familia de vehículos mucho más amplia.

El Mustang de cuatro puertas será mucho más práctico

La principal revolución estaría en la carrocería. Ford trabaja en la posibilidad de desarrollar un Mustang con cuatro puertas, algo completamente diferente al planteamiento tradicional del modelo.

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Eso no significa que vaya a convertirse en una berlina convencional. La intención sería mantener unas proporciones deportivas, con un capó largo, una carrocería baja y una caída del techo inspirada en los coupés. Las dos puertas adicionales facilitarían el acceso a las plazas posteriores y permitirían utilizar el coche con mucha mayor comodidad diariamente.

Esta fórmula acercaría al Mustang a las berlinas deportivas europeas de altas prestaciones. Ford podría competir así en un segmento donde actualmente tienen mucha presencia fabricantes premium, ofreciendo una alternativa con una personalidad claramente estadounidense.

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La mayor practicidad también permitiría atraer a clientes que actualmente encuentran demasiado limitado el Mustang tradicional. Poder transportar cómodamente cuatro adultos o instalar una silla infantil sin tener que acceder por las puertas delanteras cambiaría considerablemente la filosofía del modelo.

Ford estudia combinar un motor V8 con tecnología híbrida

La otra gran transformación estaría bajo el capó. Ford estaría estudiando diferentes sistemas de propulsión para este futuro Mustang, incluyendo una configuración híbrida asociada a un motor V8.

El planteamiento permitiría mantener uno de los elementos más característicos del deportivo estadounidense al mismo tiempo que introduce electrificación. El V8 de 5,0 litros continúa siendo actualmente una pieza fundamental dentro de la gama Mustang, especialmente en las versiones más deportivas.

La incorporación de uno o varios motores eléctricos podría aumentar considerablemente la potencia disponible. También permitiría mejorar la respuesta a bajas revoluciones gracias al par instantáneo proporcionado por la parte eléctrica y reducir parcialmente el consumo y las emisiones.

Ford podría utilizar así la electrificación como una herramienta destinada a mejorar las prestaciones en lugar de convertir necesariamente al Mustang en un modelo centrado únicamente en la eficiencia.

Por ahora no existen cifras definitivas sobre potencia, prestaciones o capacidad de la batería. Tampoco está confirmado cuándo podría llegar esta nueva variante al mercado. El proyecto deberá evolucionar antes de conocer las especificaciones definitivas.

Lo que parece evidente es que Ford está replanteando el futuro de Mustang. Una berlina deportiva de cuatro puertas con un V8 híbrido supondría probablemente uno de los cambios más radicales en los más de 60 años de historia del modelo.

Si finalmente llega a producción, el resultado será un Mustang mucho más práctico, electrificado y alejado de la receta tradicional. Un coche que mantendrá algunos ingredientes clásicos, pero que visual y conceptualmente podría resultar prácticamente irreconocible para los seguidores del Mustang original.