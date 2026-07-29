El Ford Mustang clásico de los años 60 sigue siendo un símbolo de diseño y pasión automovilística

Coches y Motos 29 JUL 2026 - 08:17h.

A día de hoy todavía es el favorito de los más puristas

El nuevo Ford es el más atractivo del catálogo

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Pocos coches resumen tan bien el espíritu de una época como el Ford Mustang. Nació cuando Estados Unidos miraba al futuro con optimismo. Era deportivo, llamativo y relativamente accesible. También ofrecía múltiples posibilidades de personalización. Esa mezcla convirtió al Mustang de los años 60 en mucho más que un automóvil: pasó a representar libertad, juventud y auténtica pasión.

Ford lo presentó el 17 de abril de 1964 en la Feria Mundial de Nueva York. Detrás del proyecto estaba Lee Iacocca, que buscaba un modelo diferente y capaz de conquistar al gran público joven. Su precio inicial era de 2.368 dólares. Se ofrecía como hardtop o descapotable, permitiendo elegir entre una imagen elegante o un enfoque más desenfadado.

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El Ford Mustang sigue siendo el deportivo más vendido en el mundo

Su diseño fue decisivo. El capó largo, la zaga corta y la silueta baja crearon unas proporciones inmediatamente reconocibles. No necesitaba recurrir a soluciones extravagantes. Parecía rápido incluso estando completamente parado. Con él nació el concepto de pony car, una categoría que combinaba estética deportiva, tamaño contenido, precio razonable y motores adaptados a diferentes tipos de conductor.

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El éxito fue inmediato. Ford vendió más de un millón de unidades durante sus primeros 18 meses. El Mustang dejó de ser una apuesta para convertirse en un fenómeno social. Apareció en películas, canciones y garajes de todo el país. Era un coche deseado, pero alcanzable. Una combinación que pocos deportivos habían logrado ofrecer hasta ese momento.

Los Mustang de los 60 siguen siendo los preferidos de los más turistas

En 1965 entró en escena Carroll Shelby. Sobre la atractiva carrocería Fastback desarrolló el Shelby GT350, equipado con un motor V8 de 306 CV. Su planteamiento era más radical. Mejoraba las prestaciones y reforzaba la conexión con la competición. Después llegaría el mítico GT500, que elevó la potencia hasta 355 CV y amplió la leyenda.

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El Mustang continuó evolucionando sin perder su identidad. El modelo de 1967 adoptó una carrocería más ancha y líneas más agresivas. Dos años después aparecieron versiones todavía más extremas. El Mach 1 combinaba imagen y prestaciones. El Boss 429 llevó el protagonismo del enorme V8 hasta sus últimas consecuencias. Eran máquinas creadas para impresionar.

Su importancia no depende únicamente de la potencia. El Mustang clásico consiguió democratizar una estética reservada hasta entonces a coches mucho más caros. Permitía elegir entre un vehículo económico, una versión lujosa o un deportivo de altas prestaciones. Por eso continúa fascinando hoy, seis décadas después. El Mustang de los años 60 sigue siendo diseño, cultura y emoción sobre ruedas.