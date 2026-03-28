El nuevo Ford es el más atractivo del catálogo

Coches y Motos 28 MAR 2026 - 06:43h.

Diseño futurista, equipamiento de carácter premium y la mejor tecnología de la marca

Ford elige al sustituto del Focus

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El Ford Explorer eléctrico marca un antes y un después en la marca. No es un SUV más. Es el símbolo de su nueva etapa. Más tecnológica. Más eficiente. Y claramente más atractiva. Un modelo pensado para destacar.

Su diseño futurista capta todas las miradas. Es robusto. Muy limpio en sus formas. Con detalles modernos que lo diferencian. Transmite innovación y una fuerte identidad visual. Ford ha sabido crear un SUV con mucha presencia.

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Pero más allá de lo visual, hay otros argumentos sólidos. Por ejemplo, el precio anunciado arranca en 35.447 euros al contado. Incluso baja a 34.447 euros financiando. Una cifra muy competitiva. Especialmente frente a su precio de catálogo de 43.661 euros.

En el apartado técnico, ofrece un conjunto equilibrado. Monta un motor eléctrico de 190 CV. Con 310 Nm de par máximo. Se apoya en una batería de 63 kWh. Y homologa hasta 444 km de autonomía WLTP. Suficiente para el día a día y viajes.

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Las prestaciones acompañan. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos. La velocidad máxima está limitada a 160 km/h. Y destaca en carga rápida. Puede pasar del 10 % al 80 % en solo 25 minutos. Un punto clave en su uso.

Espacio para toda la familia y un equipamiento muy top

Todo ello en un SUV que mide 4.468 mm de largo, con 2.063 mm de ancho y 1.630 mm de alto. El maletero ofrece 532 litros, ampliables hasta 1.460 litros. Muy práctico.

El equipamiento Style refuerza su propuesta. Incluye faros Full LED. También una gran pantalla de 14,6 pulgadas. Sistema de sonido con 7 altavoces. Control de crucero adaptativo. Cámara trasera. Y asistentes como BLIS o precolisión. Frente a rivales como el Volkswagen ID.4, el Nissan Ariya o el Skoda Enyaq iV, destaca por su equilibrio, su tecnología y su diseño diferencial.