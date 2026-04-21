El nuevo Ford es el coche más bonito en la historia de la marca

Coches y Motos 21 ABR 2026 - 06:02h.

El nuevo Mustang apuesta por un diseño innovador manteniendo su legado histórico

Ford se carga el Focus

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El nuevo Ford Mustang marca un punto de inflexión en la evolución estética de uno de los modelos más icónicos de la industria. Esta última generación no solo actualiza su diseño, sino que lo eleva hasta convertirse en la propuesta más atractiva que la marca ha desarrollado hasta la fecha. La reinterpretación de sus rasgos clásicos, combinada con un enfoque más tecnológico y refinado, da como resultado un deportivo que mantiene su esencia mientras se adapta a los estándares del mercado.

El frontal presenta una imagen más afilada y agresiva, con una parrilla de mayor protagonismo y unos grupos ópticos estilizados que refuerzan su carácter moderno. Las líneas del capó, más marcadas, aportan una sensación de potencia incluso en parado. No es ningún secreto que Ford ha trabajado en mejorar la presencia visual del modelo, logrando una estética más sofisticada sin perder su identidad histórica.

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En el perfil, el Mustang conserva sus proporciones clásicas, con un largo capó delantero y una zaga compacta, pero introduce superficies más limpias y tensas. Este tratamiento de las formas contribuye a una silueta más dinámica y equilibrada. La parte trasera, con su característica firma lumínica reinterpretada, mantiene el vínculo con generaciones anteriores, pero incorpora un diseño más tecnológico y actual.

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Una evolución que va más allá del diseño

El interior del nuevo Mustang refleja un salto significativo en términos de tecnología y calidad percibida. La integración de grandes superficies digitales redefine la experiencia a bordo, con una instrumentación configurable y un sistema multimedia más avanzado. En este sentido, el habitáculo abandona el enfoque más clásico de generaciones anteriores para adoptar una estética claramente contemporánea.

La disposición de los elementos sigue orientada al conductor, manteniendo el carácter deportivo que siempre ha definido al modelo. Los materiales y acabados han evolucionado para ofrecer una sensación más cuidada, alineándose con las exigencias actuales sin perder el enfoque emocional que caracteriza al Mustang.

Cabe destacar que esta nueva generación no renuncia a su esencia mecánica. Ford continúa apostando por motorizaciones que mantienen vivo el espíritu del deportivo americano, combinando potencia y carácter con una puesta al día tecnológica. Este equilibrio permite que el modelo siga siendo reconocible, pero al mismo tiempo relevante en un contexto de transformación del sector.

El resultado es un Ford Mustang que no solo destaca por su diseño, sino por su capacidad para evolucionar sin romper con su legado. La combinación de tradición, innovación y una estética especialmente cuidada lo posiciona como uno de los modelos más representativos de su categoría, reforzando su papel como icono dentro de la historia de Ford.