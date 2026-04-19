El Ford Mustang más emblemático de la historia es de los años 60

Coches y Motos 19 ABR 2026 - 00:23h.

Su primera generación es todavía la más admirada de la historia

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Hablar del Ford Mustang de los años 60 es hablar de uno de los coches más importantes de todos los tiempos. No fue solo un éxito comercial. Fue un fenómeno social. Un modelo que cambió la industria. Y que dio forma a una nueva categoría. La de los pony cars. Desde su nacimiento, el Mustang se convirtió en un símbolo de libertad, juventud y prestaciones al alcance de muchos bolsillos.

Su historia arrancó a comienzos de la década, cuando Lee Iacocca entendió que Ford necesitaba un coche diferente. Quería un modelo atractivo, asequible y capaz de conquistar a un público muy amplio. La idea era sencilla, pero brillante. Crear un deportivo ligero, con buena imagen, varias carrocerías y muchas opciones mecánicas. El primer concept apareció en 1962, aunque todavía estaba lejos del modelo definitivo. La versión realmente decisiva llegó en 1963, ya con una filosofía mucho más cercana a la de producción.

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En 1964 sale a la luz el, probablemente, coche más icónico de la historia

El gran momento llegó en 1964, cuando el primer Mustang salió de la planta de Dearborn y fue presentado en la Feria Mundial de Nueva York. El impacto fue inmediato. Solo en su primer día a la venta acumuló 22.000 pedidos. Antes de acabar el año ya se habían vendido 417.000 unidades. Ford había dado en el clavo. Además, el coche podía elegirse como coupé, convertible y más tarde también como fastback, lo que ampliaba todavía más su atractivo.

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La gama de motores era otro de sus grandes secretos. El modelo de acceso montaba un V6 de 2.8 litros y 101 CV, pensado para contener el precio. Por encima había motores V8, primero de 4.3 litros y 164 CV, y después el conocido 289 de 4.7 litros, que alcanzó distintas potencias, desde 200 CV hasta 271 CV en el famoso K-Code. Más tarde llegarían motores todavía más serios, como los 390, 428 Cobra Jet o los espectaculares Boss 302 y Boss 429. Ford supo ofrecer un Mustang para cada cliente.

La leyenda creció todavía más con la llegada de Carroll Shelby. En 1965 apareció el Shelby GT350, una variante mucho más radical, con el V8 289 Hi-Po llevado hasta 306 CV. Poco después llegaría el GT350 R, pensado directamente para correr. Shelby convirtió al Mustang en una máquina de competición y ayudó a reforzar su imagen deportiva. Más adelante aparecerían modelos tan míticos como el GT500, con motores de gran cilindrada y un carácter todavía más salvaje.

Para muchos, la primera generación fue la mejor

A medida que avanzaba la década, el Mustang fue creciendo en tamaño, potencia y ambición. En 1967 y 1968 llegaron rediseños más agresivos. En 1969 aparecieron variantes tan recordadas como el Mach 1, el Grandé, el Boss 302 y el Boss 429. El coche se había transformado. Ya no era solo un deportivo juvenil. También era un auténtico muscle car. Y aun así seguía manteniendo ese magnetismo especial que lo diferenciaba de todos sus rivales, incluido el Chevrolet Camaro.

Por eso el Mustang de primera generación sigue siendo el más emblemático de la historia. Porque lo tuvo todo. Diseño, carisma, motores, éxito en competición y una imagen que ha sobrevivido al paso del tiempo. Fue el coche que definió una época. Y también el que convirtió a Ford en parte esencial de la cultura automovilística americana. Incluso hoy, décadas después, sigue siendo uno de los clásicos más admirados y deseados del mundo.