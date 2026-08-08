Suzuki tiene la moto perfecta para viajar durante miles de kilómetros con una fiabilidad imbatible

Coches y Motos 08 AGO 2026 - 21:49h.

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Suzuki ha confeccionado una moto que es perfecta para que puedas viajar durante miles de kilómetros sin tener que preocuparte por absolutamente nada, gracias a una fiabilidad imbatible, que la posiciona entre las mejores del mercado. Así es la SV 7 GX, un modelo con una tecnología y una electrónica muy desarrollada, diseñada para disfrutar de todas las rutas y de todos los viajes. Y primer aspecto en el que se ha puesto mucho énfasis es en la ergonomía, que ahora es increíblemente cómoda.

Pasando al motor, equipa un propulsor de dos cilindros en V, con una cilindrada de 645 centímetros cúbicos, y una respuesta lineal y progresiva. Garantiza mucho empuje desde bajo y medio régimen, ideal para conducir en todo tipo de terrenos, con una potencia declarada de 73 CV y un par máximo de 64 Nm. El consumo no supera los cuatro litros por cada 100 kilómetros, y toda la gestión electrónica es a través del paquete S.I.R.S que consta de acelerador electrónico.

Se pueden seleccionar entre tres niveles de conducción, además de contar control de tracción regulable y desconectable, quickshifter y muchas más cosas. Su fiabilidad está más que comprobada, tras la fabricación de más de medio millón de modelos en los últimos 25 años con el mismo motor, y en la instrumentación nos encontramos con una pantalla TFT de 4,2 pulgadas con varios modos de visualización, que se puede conectar sin problema alguno al móvil.

La Suzuki SV 7 GX cuesta un total de 7.999 euros

Pero lo que más nos consigue llamar la atención en esta Suzuki SV 7 GX es el irrisorio coste que tiene, que es de 7.999 euros, algo que acaba por convertirla en una de las inversiones que más merecen la pena de todo el mercado.