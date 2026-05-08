Suzuki tiene una deportiva por una cuota de 50 euros al mes

Coches y Motos 08 MAY 2026 - 20:12h.

Parece que es mucho más grande de lo que realmente es

Suzuki revoluciona la moto trail con alerones

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Si hay una moto en el catálogo de Suzuki que merece mucho la pena, esa es la GSX R 125, una deportiva que es perfecta para iniciarse en el mundo de las dos ruedas, y que está disponible desde una cifra irrisoria. Se puede manejar sin problema en caso de que tan solo dispongas del carné de coche, con tres años de antigüedad, y además de ser muy sencilla de pilotar, también es divertida. Y parece que sea mucho más grande de lo que realmente es.

Hereda la tradición deportiva de otros modelos de la marca nipona, y la prioridad ha sido conseguir crear una moto fácil de conducir y ligera. En cuanto a la parte ciclo, es realmente sencilla, y no tiene demasiadas complicaciones. Cuenta con una horquilla convencional, unas pinzas de freno del mismo estilo y ABS de serie para reforzar la seguridad activa. Y no renuncia a detalles tan vistosos como la luz delantera LED o las llantas de fundición de aluminio.

Asimismo, está muy bien equipada a nivel tecnológico con una pantalla LCD para la instrumentación, y un arranque sin llave, adaptándose a las nuevas generaciones. Si hablamos del motor que equipa, nos encontramos con un propulsor de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, mono cilíndrico y de refrigeración líquida, que entrega una potencia total de 15 CV. Aparte, se puede elegir entre varios colores para quedarte con tu favorito.

Compra la Suzuki GSX R 125 por 3.899 euros

Para acabar de hacer más interesante esta Suzuki GSX R 125, le han colocado un precio al alcance de todos los bolsillos, así que bastará con que realices una inversión de 3.899 euros. Y se puede pagar en cómodas cuotas de 50 euros al mes, gracias a una promoción especial.