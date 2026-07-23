Más atractiva y, para muchos, mejor que la Suzuki V-Strom 800 DE y hecha para devorar kilómetros
La actualización más profunda e importante sucedió en 2024
Suzuki tiene una moto preparada para devorar kilómetros
Para nosotros, hay una moto que es todavía más atractiva y completa que la Suzuki V-Strom 800 DE, y que es idónea para devorar kilómetros, pudiendo recorrer largas distancias sin preocuparte por nada. Se trata de la Triumph Tiger 900 GT Pro, que es la versión más equipada dentro del catálogo de la firma, más orientada al asfalto que a las rutas off-road, y que durante los últimos años se ha ido renovando y actualizando para hacerla mejor.
La actualización más profunda e importante sucedió en 2024, cuando se logró crear un motor más potente y eficiente, con la homologación Euro 5+, y también se mejoró la frenada, el sistema de escape, se revisó la ergonomía y el diseño de la carrocería. El frontal es de iluminación LED, con un faro afilado que le concede una imagen muy llamativa, y el paquete electrónico es realmente completo, gracias a una IMU que lo gestiona todo.
Entre otras cosas, el ABS, el control de tracción, los cinco modos de conducción seleccionables, el control de velocidad o mucho más. En cuanto al propulsor, equipa un motor de 888 centímetros cúbicos de cilindrada, de tres cilindros y con árbol de levas. Las cifras que declara son de 108 CV de potencia a 9.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 90 Nm a 6.850 rpm, con un consumo de 4,7 litros por cada 100 kilómetros, lo que se traduce en una autonomía realista de 425 kilómetros.
La Triumph Tiger 900 GT Pro puede ser tuya si pagas 16.395 euros
Un aspecto que incita claramente a querer conseguir la Triumph Tiger 900 GT Pro es el hecho de que pueda ser tuya si pagas únicamente un total de 16.395 euros, lo que a todos nos parece una oportunidad fantástica de adquirir una moto de 10.