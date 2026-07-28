La Suzuki Katana, considerado por los expertos como la mejor moto deportiva jamás creada

Coches y Motos 28 JUL 2026 - 01:44h.

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Cuando todos los expertos coinciden en señalar a una misma moto como la mejor de su segmento, se debe básicamente a que los diseñadores e ingenieros han realizado un fantástico trabajo a la hora de crearla. Y el ejemplo más claro de esto lo tenemos con la Suzuki Katana, una moto claramente de corte deportivo, que salió a la luz por primera vez durante la década de los 80, y que durante el paso del tiempo se fue renovando y actualizando, hasta hacerla perfecta.

Y se acabó por convertir en una pieza de museo, con un motor eficiente y potente, así como una gama de colores cromática espectacular, que provoca que no pueda pasar desapercibida nunca. Tras la última actualización que sufrió esta moto, recibió la homologación Euro 5+, y también se le añadió el quickshifter, el control de tracción en cinco niveles de intervención, nuevos árboles de levas de admisión y escape, más potencia y par máximo…

En cuanto al motor que tiene esta moto, es un poderoso tetracilíndrico que es capaz de entregar una potencia de 152 CV a 11.000 revoluciones por minuto, con acelerador electrónico ride by wire o con tres mapas de motor seleccionables. La gestión de todo se realiza a través de una pantalla LCD totalmente digital y a color, y lo único malo que se puede destacar en esta moto es su depósito de combustible, que apenas tiene una capacidad de 12 litros, por lo que se queda algo corto.

La Suzuki Katana, con un precio de 16.315 euros

Algo que acaba por hacer tan especial a la Suzuki Katana es su asumible relación calidad-precio, convirtiéndose en una de las compras más inteligentes, no solamente dentro del catálogo de la firma nipona, sino de todo el mercado. Y es que tiene un coste de 16.315 euros que es una ganga.