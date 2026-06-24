La nueva Suzuki, además de bonita, es, para muchos, la estrella del año

Coches y Motos 24 JUN 2026 - 11:00h.

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En Suzuki no dejan de presumir de una moto que para mucha gente es la gran estrella del año, y una de las mejores compras que se pueden realizar ahora mismo. Es una moto que no se puede calificar con otro nombre que no sea el de chollo, gracias a sus sensacionales prestaciones, sus componentes de primera calidad, sus ocho años de garantía… por todo esto y mucho más, creemos que la GSX 8S es una de las naked más equilibradas del momento.

Tiene un diseño agresivo, con una electrónica y unas prestaciones de primer nivel, que hace que sea una moto maravillosa para tus escapadas de fin de semana o cuando desees irte de ruta, sin renunciar a su uso cotidiano. Y te sorprenderá ver la promoción que le han aplicado, que te permite poder conseguirla por una cantidad irrisoria. Equipa un propulsor bicilíndrico de ocho válvulas y cuatro tiempos, de refrigeración líquida y con 776 centímetros cúbicos de cilindrada, que desarrolla una potencia de 82 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 78 Nm a 6.800 rpm.

Es un motor con unos bajos y unos medios demoledores, que está asociado a un cambio de seis marchas y cuenta con quickshifter de serie, mientras que el consumo medio es de 4,2 litros por cada 100 kilómetros. A nivel de ayudas, puede presumir de un ABS de doble canal, control de tracción desconectable de cinco grados, tres modos de conducción, una instrumentación digital mediante una pantalla TFT de cinco pulgadas y mucho más.

La Suzuki GSX 8S, disponible solo ahora por 6.499 euros

Nunca antes habíamos visto una moto tan exclusiva y sensacional por una cifra tan apetecible. Pero la Suzuki GSX 8S ahora se encuentra a la venta por tan solo 6.499 euros, una cifra prácticamente 3.000 euros más baja del coste original.