Más bonita y, para la mayoría, mejor que la Kawasaki Versys 1000 y con un comportamiento ejemplar

Coches y Motos 25 JUL 2026 - 03:48h.

Es una oda al buen gusto y una crossover maravillosa

Más rápida que la Kawasaki Versys 650 y, para muchos, más versátil que la Suzuki V-Strom 650

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Sabemos que la Kawasaki Versys 1000 es una moto sensacional, y a nosotros también nos encanta. Pero nunca cerramos las puertas a otras alternativas que puedan resultar igual de interesantes, con una estética, unas prestaciones y un nivel de equipamiento más llamativo, y en especial, con un precio más contenido. Por esta razón, también tenemos que reconocer el gran trabajo que han hecho desde Suzuki a la hora de confeccionar la GSX S 1000 GX.

Es una oda al buen gusto, y una crossover maravillosa, capaz de ofrecer un comportamiento deportivo luciendo una estética agresiva, sin renunciar a la comodidad. A nivel tecnológico, es la propuesta más avanzada de la marca japonesa, con un motor de cuatro cilindros en línea refrigerado por líquido, de 999 centímetros cúbicos de cilindrada, que declara una potencia de 152 CV a 11.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 106 Nm a 9.250 rpm.

Es un propulsor lineal y fino, con un tacto deportivo marcado, y un sonido cautivador. Cuenta con tres modos de motor con diferentes entregas de potencia, control de tracción desconectable con siete niveles de intervención, distintos modos de conducción, acelerador electrónico ride-by-wire, quickshifter bidireccional y mucho más. Todo esto se gestiona a través de una IMU de seis ejes, mientras que en la instrumentación nos encontramos con una pantalla TFT a color de 6,5 pulgadas con conectividad.

Aprovecha el descuento que ha recibido la Suzuki GSX S 1000 GX

Si ya era interesante antes, ahora la Suzuki GSX X 1000 GX lo es todavía más, después de que haya recibido un descuento de 400 euros, lo que deja su precio final en un total de 16.599 euros. No cabe ninguna duda de que se trata de una de las mejores inversiones que puedes realizar a día de hoy, con todas las letras.