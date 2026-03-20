Más potente que la Yamaha Ténéré 700 y, para muchos, más equipada que la Kawasaki Versys 650

Coches y Motos 20 MAR 2026 - 21:48h.

Es la versión más aventurera de su gama, pensada para el off-road sin perder capacidades touring

La alternativa, para muchos mejor, a la Yamaha Ténéré

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Hay una moto que nos ha enamorado, gracias a su increíble potencia, que la coloca por encima de la Yamaha Ténéré 700, y a su completo equipamiento, que también la sitúa por delante de otra clásica como la Kawasaki Versys 650. Es simplemente extraordinaria, y a nosotros nos ha convencido rápidamente para querer adquirirla sin pensarlo muchas veces. Porque estamos convencidos de que se acabará convirtiendo en toda una referencia del sector.

Y es que a la CF Moto 800 MT-X no le falta absolutamente de nada, busques donde busques. Es la versión más aventurera de su gama, pensada para el off-road sin perder capacidades touring, con un chasis ligero, suspensiones ajustables y llantas de radios que la hacen ideal para caminos difíciles. En el motor se encuentra un propulsor bicilíndrico de 799 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 95 CV y un par motor de 87 Nm, unas cifras sensacionales, que garantizan una gran respuesta en todo tipo de terrenos.

Dentro del equipamiento que tiene esta moto, hay que destacar que incluye una pantalla TFT de 7”, con control de tracción, ABS en curva, distintos modos de conducción personalizables y un depósito de 22,5 litros de capacidad. Es una trail realmente completa, que combina tecnología, comodidad y rendimiento, y que se encuentra disponible en dos colores distintos. Es decir, que se puede conseguir en tono negro nebulosa y azul zephyr.

Aprovecha el descuento de esta CF Moto 800 MT-X

Ahora también te recomendamos aprovechar que esta CF Moto 800 MT-X está de rebaja, por lo que su precio original ha pasado de ser de 9.995 euros, a ubicarse en apenas un total de 7.995 euros. Una cifra que se puede pagar sin muchos problemas, y que tienes que conseguir antes de que se te haga tarde.