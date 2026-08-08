Coches y Motos 08 AGO 2026 - 23:23h.

Skoda tiene un B-SUV muy racional que planta cara a los top ventas

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

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Encontrar un SUV urbano que combine calidad de construcción, un interior amplio, un buen nivel de equipamiento y un precio razonable no siempre es sencillo. En un segmento dominado por modelos como el Renault Captur o el Peugeot 2008, hay una alternativa que cada vez gana más protagonismo entre quienes buscan un vehículo con un acabado superior sin pagar el sobrecoste de una marca premium. Ese modelo es el Skoda Kamiq.

El SUV más pequeño de la firma checa ha conseguido destacar gracias a una receta muy equilibrada. Aprovecha la tecnología del Grupo Volkswagen, ofrece un comportamiento muy refinado y mantiene la filosofía práctica que caracteriza a Skoda. Todo ello lo convierte en una de las opciones más interesantes para quienes quieren un coche versátil tanto para el uso diario como para viajar.

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Con una longitud de 4,24 metros, el Kamiq se mueve con soltura por ciudad gracias a sus dimensiones contenidas, pero también ofrece un interior sorprendentemente amplio. Las plazas traseras destacan por el espacio disponible para las piernas y la altura al techo, mientras que el maletero alcanza los 400 litros, una capacidad que lo sitúa entre los mejores de su categoría y que permite afrontar viajes familiares sin problemas.

Un interior que transmite calidad desde el primer momento

Uno de los aspectos que mejor definen al Skoda Kamiq es la sensación de solidez que ofrece. Desde que se abre la puerta resulta evidente el cuidado con el que ha sido desarrollado. Los ajustes son precisos, los materiales presentan un buen nivel de calidad y todos los mandos transmiten una agradable sensación de robustez.

El puesto de conducción está diseñado pensando en la comodidad. La posición elevada facilita la visibilidad, mientras que la distribución de los controles resulta muy intuitiva. La instrumentación digital y el sistema multimedia, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, ofrecen un funcionamiento rápido y sencillo.

Además, Skoda mantiene su filosofía Simply Clever, incorporando numerosos detalles prácticos como amplios huecos portaobjetos, compartimentos adicionales, ganchos para bolsas en el maletero o soluciones pensadas para facilitar el uso cotidiano.

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Motores eficientes y un comportamiento muy equilibrado

La oferta mecánica del Kamiq está formada por motores de gasolina turboalimentados. El acceso corresponde al conocido 1.0 TSI de 95 CV, una opción enfocada principalmente al uso urbano.

La versión más recomendable para la mayoría de conductores es el 1.0 TSI de 115 CV, que ofrece un excelente equilibrio entre prestaciones y consumo, homologando alrededor de 5,4 l/100 km. Para quienes buscan mayores prestaciones también está disponible el 1.5 TSI de 150 CV, asociado opcionalmente al cambio automático DSG de siete velocidades.

Más allá de las cifras, el Kamiq destaca por su comodidad de marcha. La suspensión absorbe bien las irregularidades, el aislamiento acústico está muy conseguido y la dirección transmite seguridad tanto en ciudad como en carretera. Es un SUV pensado para realizar muchos kilómetros sin fatiga.

Equipamiento muy completo y una excelente relación calidad-precio

Otro de los puntos fuertes del Skoda Kamiq es su completo equipamiento. Incluso desde los acabados de acceso incluye faros LED, climatizador, cuadro de instrumentos digital, sensores de aparcamiento, pantalla multimedia y un amplio paquete de asistentes a la conducción.

Las versiones superiores pueden incorporar elementos como acceso y arranque sin llave, navegador integrado, cámara trasera, cargador inalámbrico para smartphones, control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto, asistente de mantenimiento de carril y portón trasero eléctrico.

Con un precio de partida desde 19.500 euros, el Skoda Kamiq ofrece una combinación muy difícil de igualar. Su calidad de construcción, un interior amplio, motores eficientes de 95, 115 y 150 CV, un maletero de 400 litros y un equipamiento muy completo lo convierten en una de las compras más inteligentes dentro del segmento B-SUV. No es casualidad que cada vez más conductores lo elijan frente a alternativas tan populares como el Renault Captur o el Peugeot 2008 cuando buscan un SUV con un claro toque de calidad sin necesidad de dar el salto a una marca premium.