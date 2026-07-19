Más práctico y, para la mayoría, mejor que el Skoda Kamiq, perfecto para el día a día y para escapadas

Coches y Motos 19 JUL 2026 - 16:36h.

Una opción ideal tanto para urbanitas como para quienes disfrutan de la carretera

Skoda convierte el Fabia en un deportivo

Compartir







No siempre hace falta subir de tamaño para ganar en versatilidad. El Renault Captur es un buen ejemplo. Sigue siendo un SUV compacto. Fácil de aparcar. Muy cómodo en ciudad. Pero ofrece soluciones que también lo convierten en un gran compañero para viajar. Un equilibrio que pocos modelos del segmento consiguen.

La reciente actualización le ha sentado especialmente bien. Estrena una imagen más moderna. También mejora en tecnología y calidad percibida. El resultado es un coche que transmite una sensación más cercana a la de segmentos superiores. Sin perder la practicidad que siempre ha caracterizado al modelo francés.

Un SUV urbano muy versátil

Con 4,24 metros de longitud, el Captur aprovecha muy bien el espacio disponible. Destaca especialmente su maletero de 487 litros, uno de los mayores de la categoría. Si además se abaten los asientos traseros, la capacidad alcanza los 1.596 litros. Un argumento importante para quienes necesitan espacio sin renunciar a un tamaño contenido.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Renault eléctrico es el utilitario más bonito que ha creado Renault y deja en evidencia a alternativas mucho más caras

Otro de sus puntos fuertes está en la variedad mecánica. La gama comienza con un motor de gasolina de 115 CV, pensado para un uso cotidiano y con un consumo ajustado. También existe una interesante versión adaptada al GLP, con etiqueta ECO, ideal para quienes recorren muchos kilómetros y quieren reducir el gasto en combustible.

La versión ideal para escapadas de fin de semana es la HEV

Para quienes buscan un SUV que también sirva para recorrer kilómetros, la opción más interesante es la híbrida autorrecargable. Desarrolla 160 CV, acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos y mantiene un consumo muy contenido. Además, su cambio automático hace que la conducción resulte especialmente cómoda tanto en ciudad como en carretera.

El acabado Evolution, el de acceso, ya incorpora un equipamiento muy completo. Incluye pantalla openR Link, cámara trasera, faros LED, tarjeta manos libres, climatización, freno de estacionamiento eléctrico, control de velocidad, asistente de mantenimiento de carril, frenada automática de emergencia y múltiples ayudas a la conducción que mejoran la seguridad.