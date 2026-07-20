Mercedes-Benz acerca el Clase A, urbano premium que abre la puerta a la marca alemana
No es extraño que su demanda le haya alargado la vida dos años más
El Mercedes que es, para muchos, el más bonito de la marca
El Mercedes Clase A estaba destinado a desaparecer este año. Sin embargo, como ya te contamos en ElDesmarque hace tiempo, la marca alemana cambió sus planes. El compacto continuará a la venta, al menos, hasta 2028. Una decisión lógica ante la demanda que todavía mantiene. Además, sigue siendo el modelo que permite acceder a Mercedes-Benz por el menor precio.
La generación actual recibió una actualización en 2023 y afronta ahora la segunda mitad de su vida comercial. Conserva un diseño moderno y unas dimensiones apropiadas para el uso diario. Mide 4,43 metros de largo y cuenta con un maletero de 350 litros. Al abatir los asientos traseros, ofrece hasta 1.190 litros.
El Mercedes Clase A se ha ganado su continuidad
El Clase A está disponible desde 39.286 euros. No es una cifra baja para un compacto, pero sí supone la entrada más asequible a la gama Mercedes-Benz. A cambio, proporciona una imagen prémium, buenos acabados y abundante tecnología. También ofrece un comportamiento equilibrado tanto en ciudad como en desplazamientos largos por carretera.
La versión de acceso es el Mercedes Clase A 180. Utiliza un motor de gasolina de 1.3 litros que desarrolla 136 CV y 230 Nm de par máximo. Está acompañado por un pequeño sistema eléctrico de 14 CV. Cuenta con cambio automático y tracción delantera. Esta tecnología microhíbrida permite obtener la etiqueta ECO de la DGT.
Sus prestaciones son suficientes para un uso cotidiano. El Clase A 180 acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos y alcanza los 215 km/h. Su consumo medio se sitúa alrededor de los seis litros cada 100 kilómetros. No pretende ser deportivo, pero ofrece una respuesta suave y suficiente para viajar con comodidad.
El equipamiento sigue estando a la altura
El equipamiento de serie incluye climatización automática Thermotronic, asientos delanteros calefactados y apoyo lumbar con cuatro ajustes. También incorpora retrovisores eléctricos abatibles, sensor de lluvia y cuadro de instrumentos completamente digital. El sistema multimedia MBUX dispone de navegación, servicios conectados, radio digital y varias conexiones USB.
En seguridad cuenta con frenada activa de emergencia, detector de cambio involuntario de carril y capó activo para proteger a los peatones. La gama ofrece motores de gasolina entre 136 y 421 CV, además de opciones diésel de 150 y 190 CV. El Clase A seguirá siendo así la puerta de entrada a Mercedes durante varios años más.