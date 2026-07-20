Mercedes-Benz acerca el Clase A, urbano premium que abre la puerta a la marca alemana

Coches y Motos 20 JUL 2026 - 07:47h.

No es extraño que su demanda le haya alargado la vida dos años más

El Mercedes que es, para muchos, el más bonito de la marca

Compartir







El Mercedes Clase A estaba destinado a desaparecer este año. Sin embargo, como ya te contamos en ElDesmarque hace tiempo, la marca alemana cambió sus planes. El compacto continuará a la venta, al menos, hasta 2028. Una decisión lógica ante la demanda que todavía mantiene. Además, sigue siendo el modelo que permite acceder a Mercedes-Benz por el menor precio.

La generación actual recibió una actualización en 2023 y afronta ahora la segunda mitad de su vida comercial. Conserva un diseño moderno y unas dimensiones apropiadas para el uso diario. Mide 4,43 metros de largo y cuenta con un maletero de 350 litros. Al abatir los asientos traseros, ofrece hasta 1.190 litros.

PUEDE INTERESARTE Mercedes acaba con el problema del GLA

El Mercedes Clase A se ha ganado su continuidad

El Clase A está disponible desde 39.286 euros. No es una cifra baja para un compacto, pero sí supone la entrada más asequible a la gama Mercedes-Benz. A cambio, proporciona una imagen prémium, buenos acabados y abundante tecnología. También ofrece un comportamiento equilibrado tanto en ciudad como en desplazamientos largos por carretera.

PUEDE INTERESARTE BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

La versión de acceso es el Mercedes Clase A 180. Utiliza un motor de gasolina de 1.3 litros que desarrolla 136 CV y 230 Nm de par máximo. Está acompañado por un pequeño sistema eléctrico de 14 CV. Cuenta con cambio automático y tracción delantera. Esta tecnología microhíbrida permite obtener la etiqueta ECO de la DGT.

Sus prestaciones son suficientes para un uso cotidiano. El Clase A 180 acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos y alcanza los 215 km/h. Su consumo medio se sitúa alrededor de los seis litros cada 100 kilómetros. No pretende ser deportivo, pero ofrece una respuesta suave y suficiente para viajar con comodidad.

El equipamiento sigue estando a la altura

El equipamiento de serie incluye climatización automática Thermotronic, asientos delanteros calefactados y apoyo lumbar con cuatro ajustes. También incorpora retrovisores eléctricos abatibles, sensor de lluvia y cuadro de instrumentos completamente digital. El sistema multimedia MBUX dispone de navegación, servicios conectados, radio digital y varias conexiones USB.

En seguridad cuenta con frenada activa de emergencia, detector de cambio involuntario de carril y capó activo para proteger a los peatones. La gama ofrece motores de gasolina entre 136 y 421 CV, además de opciones diésel de 150 y 190 CV. El Clase A seguirá siendo así la puerta de entrada a Mercedes durante varios años más.