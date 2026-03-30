Skoda sorprende con el SUV más bonito y mejor de la marca

Coches y Motos 30 MAR 2026 - 04:21h.

El SUV que eligen los urbanitas que no quieren pagar de más por la marca

Skoda convierte el Karoq en un chollo

Compartir







El Skoda Kamiq se ha convertido en una de las propuestas más inteligentes del segmento. No es el más grande. Tampoco el más caro. Pero sí uno de los más completos. Un SUV que apuesta por el equilibrio. Y que convence en casi todo.

Es un coche pensado para el día a día. Muy fácil de conducir. Con buena visibilidad. Y un comportamiento muy equilibrado. Se mueve con soltura en ciudad. Pero también responde en carretera. Un SUV muy polivalente.

PUEDE INTERESARTE Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

Un SUV sencillo pero eficaz en todos los aspectos

En cuanto a dimensiones, encaja perfectamente en su categoría. Mide 4.241 mm de largo, con 1.793 mm de ancho y 1.562 mm de alto. Ofrece buena habitabilidad. Y una posición de conducción elevada. Algo muy valorado en este tipo de coches. El maletero ofrece 400 litros de capacidad. No es el mayor. Pero está muy bien aprovechado. Además, incluye soluciones prácticas típicas de Skoda. Pensadas para facilitar el uso diario. Y rivaliza con modelos como el SEAT Ateca, el Renault Captur o el Volkswagen T-Roc.

La versión de acceso a la gama está de oferta. Empieza en 19.500 euros financiados o 21.554 euros al contado, frente a los 26.200 euros de catálogo. Una diferencia importante que lo posiciona muy bien frente a sus rivales.

Así es el Skoda Kamiq más barato

En el apartado mecánico, apuesta por la sencillez. Monta un motor 1.0 TSI de 95 CV. Con 175 Nm de par máximo. Asociado a un cambio manual de 6 marchas. Y con tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,1 segundos. Alcanza los 188 km/h. Y mantiene un consumo entre 5,5 y 6,7 l/100 km.

El equipamiento sorprende para su precio. Incluye faros LED, Virtual Cockpit de 8 pulgadas, sistema Front Assist y conectividad completa. También asistentes de seguridad y elementos prácticos.