La alternativa más atractiva y más barata al Seat Ateca

08 FEB 2026

Una propuesta sencilla y económica a tener muy en cuenta

Seat tiene una nueva maravilla

El Seat Ateca lleva años siendo uno de los SUV compactos más equilibrados del mercado. Buen tamaño. Buen comportamiento. Imagen conocida. Pero también es cierto que ya no es barato. Y ahí es donde empiezan a aparecer alternativas muy interesantes.

Una de las más llamativas llega desde una marca todavía poco conocida, pero cada vez más presente. Se llama EVO Cuatro. Un SUV que apunta directamente al corazón del segmento. Y que lo hace con tres argumentos claros. Precio, equipamiento y espacio.

La alternativa SUV barata de la que no te hablan

Por dimensiones, el EVO Cuatro encaja perfectamente como rival del Ateca. Mide 4,33 metros de largo, 1,77 de ancho y 1,64 de alto. La batalla de 2,56 metros asegura buen espacio interior. Pero el dato que más sorprende es el maletero. Nada menos que 600 litros, ampliables hasta 1.200 litros. Muy por encima de la media.

La gama arranca con un motor sencillo pero cumplidor. Un gasolina 1.5 atmosférico con 117 CV y 136 Nm de par. Va asociado a un cambio manual de cinco velocidades y tracción delantera. No busca deportividad. Busca facilidad de uso. También existe una opción con cambio automático CVT para quien prioriza confort.

Sencillo, pero eficaz y barato

Donde el EVO Cuatro rompe el tablero es en el equipamiento de serie. Desde la versión básica incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED, acceso y arranque sin llave, asientos calefactables, tapicería de piel sintética, asiento del conductor eléctrico y portón trasero eléctrico con función manos libres. Difícil encontrar algo así en este precio.

En seguridad tampoco se queda corto. Múltiples airbags, control de crucero, sensores delanteros y traseros, cámara 360º, asistente de arranque en pendiente, control de presión de neumáticos y e-Call. Un nivel que iguala o supera al de muchos rivales directos como Dacia Duster o MG ZS.

Y atención al precio. El EVO Cuatro está anunciado en la web de la marca desde 16.900 euros financiando. Al contado, desde 19.900 euros. Muy por debajo del Ateca. Más barato. Muy equipado. Y, para muchos, también más atractivo. Una alternativa que merece mucha atención.