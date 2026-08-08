El nuevo Audi es, sin ninguna duda, el SUV más bonito en la historia de la marca

Coches y Motos 08 AGO 2026 - 03:43h.

Audi lanza el que, para muchos, es el más lujoso de la historia

Este es el principal problema del Audi Q3

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El Audi Q9 llega para ocupar la cima de la gama SUV de la marca. Su diseño combina dimensiones imponentes con líneas y una imagen elegante. No necesita recurrir a formas excesivas. Ya tiene precios en España, se fabricará en Bratislava y las entregas están previstas para finales de año.

Su aspecto apuesta por una presencia poderosa. Los faros Matrix LED, las grandes llantas y los pilotos LED Pro refuerzan su personalidad. También incorpora techo panorámico y barras longitudinales. Pero no es únicamente una cuestión estética. La tercera fila de asientos permite convertirlo en una alternativa familiar de auténtico lujo.

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Una sola versión mecánica para el nuevo Audi Q9

La única mecánica anunciada utiliza un motor diésel V6 de 3.0 litros. Recibe asistencia híbrida ligera de 48 voltios y desarrolla 299 CV y 630 Nm. La transmisión Tiptronic emplea ocho velocidades. La tracción integral quattro completa un conjunto diseñado para mover con soltura un SUV de semejantes dimensiones.

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Las prestaciones son notables. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,5 segundos, mientras el consumo queda en 7,4 l/100 km. Obtiene la etiqueta ECO de la DGT. La suspensión neumática adaptativa debe garantizar comodidad en viajes largos y controlar los movimientos de una carrocería grande.

Tres acabados a elegir

El acabado Advanced incluye cuadro digital de 11,9 pulgadas, pantalla central de 14,5 y otro panel para el acompañante. Añade Head-Up Display, navegador, cargador inalámbrico y sonido Bang & Olufsen. También ofrece climatización de cuatro zonas, asientos eléctricos calefactados, acceso sin llave, iluminación ambiental premium y portón trasero automático.

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La seguridad está al nivel esperado. Equipa crucero adaptativo con función Stop&Go, control de ángulo muerto y frenada automática. Incorpora sensores alrededor de la carrocería, reconocimiento de señales, alerta de tráfico cruzado y mantenimiento de carril. Los airbags, la detección de cansancio y la llamada e-Call completan su protección.

Audi Q9 Advanced cuesta 126.090 euros. El S line sube a 132.790 euros con llantas de 22 pulgadas y paquete deportivo. El Black line alcanza 140.290 euros, incorpora llantas de 23 pulgadas, cuero napa y asientos con masaje.