Coches y Motos 24 JUL 2026 - 02:58h.

Audi tiene un B-SUV premium con un precio muy apetecible

Audi presenta el Audi Q5 más elegante en la historia de la marca

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El Audi Q2 es uno de esos SUV urbanos que ha conseguido mantenerse como una referencia dentro del segmento premium pese al paso de los años. Su combinación de tamaño compacto, calidad de construcción y comportamiento dinámico lo convierten en una opción muy interesante para quienes buscan un coche versátil, capaz de desenvolverse con soltura en ciudad sin renunciar al confort y la estabilidad necesarios para afrontar viajes largos.

Frente a alternativas como el Fiat 600, el modelo alemán juega la baza de una imagen más exclusiva y unos acabados claramente orientados a quienes valoran el refinamiento. Además, las campañas comerciales permiten acceder a él por un precio más competitivo, acercando el universo Audi a un mayor número de conductores.

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Calidad premium en un formato compacto

Con poco más de cuatro metros de longitud, el Audi Q2 resulta especialmente práctico para el día a día. Sus dimensiones facilitan las maniobras de aparcamiento y permiten moverse con agilidad por calles estrechas o zonas con mucho tráfico. Sin embargo, ese tamaño contenido no impide ofrecer un habitáculo cómodo para cuatro adultos y un maletero suficiente para cubrir las necesidades de una familia pequeña o de quienes realizan escapadas frecuentes.

El interior sigue siendo uno de sus grandes argumentos. Audi ha apostado por materiales de buena calidad, ajustes precisos y una ergonomía muy cuidada. Todo transmite una sensación de solidez que sigue marcando diferencias frente a muchos SUV generalistas.

La posición de conducción elevada mejora la visibilidad en ciudad, mientras que los asientos ofrecen un buen nivel de confort incluso después de varias horas al volante. A ello se suma un aislamiento acústico muy conseguido, que reduce el ruido del viento y de la rodadura, aumentando la sensación de viajar en un vehículo de una categoría superior.

En el apartado tecnológico tampoco decepciona. Dependiendo de la versión, puede incorporar instrumentación digital, pantalla multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador automático, asistentes de conducción y numerosos sistemas destinados a mejorar la seguridad y la comodidad.

Un comportamiento que invita a hacer muchos kilómetros

Aunque el Audi Q2 se desenvuelve especialmente bien en ciudad, también destaca cuando llega el momento de salir a carretera. Su chasis ofrece un equilibrio muy logrado entre comodidad y estabilidad, permitiendo afrontar largos desplazamientos con un elevado nivel de confort.

La dirección resulta precisa y transmite confianza, mientras que la suspensión consigue absorber las irregularidades del asfalto sin perder firmeza cuando aparecen curvas. Es un coche agradable de conducir tanto en trayectos cotidianos como en viajes por autopista.

La gama de motores permite adaptarse a diferentes perfiles de conductor, con opciones de gasolina y diésel que priorizan el equilibrio entre prestaciones y consumo. Además, las versiones equipadas con cambio automático ofrecen una conducción especialmente suave y confortable.

Otro aspecto que juega a favor del Q2 es su imagen. A pesar de llevar tiempo en el mercado, conserva un diseño moderno, con líneas marcadas y una estética que sigue resultando atractiva. Es un SUV que transmite personalidad sin caer en excesos.

En definitiva, el Audi Q2 continúa siendo una de las mejores puertas de entrada a la gama SUV de la marca alemana. Su elevada calidad, el confort de marcha, el buen comportamiento dinámico y unas dimensiones perfectas para el uso diario hacen que siga siendo una compra muy recomendable para quienes buscan un SUV premium compacto capaz de responder con solvencia tanto en ciudad como en carretera.