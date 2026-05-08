Coches y Motos 08 MAY 2026 - 08:37h.

El Dacia Duster gana terreno en España y en Europa como alternativa a otros SUV

Fiat revienta el precio del 600

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El Dacia Duster híbrido se ha convertido en uno de los modelos más importantes dentro de la nueva etapa de la marca rumana. La tercera generación del SUV llega con una evolución evidente en diseño, tecnología y calidad de conducción, manteniendo intacta una filosofía basada en el espacio, la funcionalidad y unos costes de uso contenidos. Este equilibrio está permitiendo al Duster ganar protagonismo frente a numerosos SUV urbanos tradicionales.

La transformación del modelo resulta especialmente visible en carretera. Aunque el Duster siempre destacó por robustez y sencillez, ahora incorpora un enfoque más refinado que mejora claramente la experiencia diaria. El aislamiento acústico, la suspensión y el confort general han dado un salto importante respecto a generaciones anteriores, acercándolo a propuestas de segmentos superiores.

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La comparación con el Fiat 600 refleja perfectamente este cambio de posicionamiento. El SUV italiano apuesta por un diseño más urbano y emocional, mientras que el Duster ofrece una interpretación más racional y familiar. Su mayor espacio interior, una postura de conducción elevada y un enfoque práctico permiten al modelo de Dacia convertirse en una alternativa especialmente interesante para quienes buscan versatilidad real.

Un SUV híbrido eficiente y preparado para el día a día

La nueva versión Hybrid 140 utiliza una tecnología híbrida autorrecargable desarrollada junto a Renault. El sistema combina un motor gasolina atmosférico de 1,6 litros con dos motores eléctricos y una transmisión automática electrificada diseñada para priorizar suavidad y eficiencia.

La potencia conjunta alcanza los 140 CV, suficientes para mover con soltura un SUV de orientación familiar. Uno de los puntos más destacados es la capacidad del sistema para circular en modo eléctrico durante numerosos trayectos urbanos, reduciendo consumos y mejorando el confort de funcionamiento en tráfico denso.

Los consumos homologados rondan los 5 litros cada 100 kilómetros, una cifra especialmente competitiva dentro de un SUV con este nivel de espacio y altura libre al suelo. La presencia de la etiqueta ECO añade además ventajas importantes en movilidad urbana y acceso a determinadas zonas restringidas.

Con 4,34 metros de longitud, el Duster mantiene unas dimensiones muy equilibradas. Sigue siendo un vehículo manejable para ciudad, pero ofrece un habitáculo amplio y un maletero claramente aprovechable para uso familiar. Lo destacable en este caso es que la sensación de espacio interior supera la de muchos SUV urbanos de enfoque más estético.

La nueva plataforma también mejora la rigidez estructural y el comportamiento dinámico. El SUV transmite una mayor sensación de estabilidad en carretera y una conducción más sólida en trayectos largos, uno de los apartados donde más ha evolucionado esta generación.

Más tecnología y mejor calidad percibida

El interior representa otro de los grandes avances del nuevo Duster. Aunque Dacia mantiene una filosofía funcional y sencilla, la presentación resulta ahora mucho más moderna y cuidada. El diseño del salpicadero, las pantallas digitales y los nuevos materiales mejoran claramente la percepción general del vehículo.

El sistema multimedia incorpora conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, además de una interfaz más intuitiva y rápida que en la generación anterior. También aparecen nuevos asistentes de conducción y sistemas de seguridad que permiten al modelo adaptarse a las exigencias actuales del segmento.

Cabe destacar que Dacia no ha perdido de vista el enfoque racional que siempre ha definido al Duster. Frente a algunos rivales que priorizan diseño o tecnología por encima de la practicidad, el SUV rumano sigue apostando por el espacio, la sencillez de uso y unos costes contenidos.

El Dacia Duster híbrido confirma así una evolución muy importante dentro del segmento SUV compacto. Mantiene su esencia práctica y accesible, pero añade confort, eficiencia y tecnología suficientes para convertirse en una de las alternativas familiares más completas y competitivas del mercado actual.