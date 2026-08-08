Mercedes tiene el coche perfecto para viajar en familia con lujo y comodidad

Coches y Motos 08 AGO 2026 - 20:34h.

Altas capacidades, mucha elegancia, equipamiento muy top

Mercedes transforma la VLE en un deportivo

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Viajar con niños, maletas y horas de carretera exige espacio y confort. El Mercedes GLE Coupé 2026 responde a esas necesidades. Combina una silueta deportiva con un habitáculo amplio. Mantiene el refinamiento esperado en un SUV de lujo pensado para cubrir distancias sin cansar a sus ocupantes.

El interior marca diferencias. Incluye climatizador bizona, techo panorámico e iluminación ambiental. Los asientos son eléctricos y calefactables. La tapicería combina ARTICO y microfibra MICROCUT. Delante aparecen cuadro digital, pantalla multimedia y otra pantalla para el acompañante. Ofrece navegador, Apple CarPlay, Android Auto y cargador inalámbrico.

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No es barato, pero es de lo más lujoso que encontrarás en Mercedes

Este despliegue tiene un precio elevado. El GLE Coupé de acceso comienza en 108.000 euros en versión 350 d. Mercedes organiza la gama mediante los acabados AMG Line y AMG Line Plus. A ellos pueden añadirse paquetes opcionales para mejorar la personalización, el confort o la imagen.

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El equipaje tampoco supone un problema. El maletero dispone de 655 litros con cinco plazas. Al abatir la segunda fila alcanza 1.790 litros. El portón eléctrico facilita cargar bolsas o maletas. Sus 4,94 metros de longitud y 2,93 metros de batalla garantizan buena presencia y mucho espacio interior.

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La variante de acceso utiliza un diésel electrificado con tecnología MHEV de 48 voltios. Desarrolla 286 CV y 650 Nm. La tracción integral 4MATIC es de serie. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos, alcanza 235 km/h y homologa un consumo combinado de 7,4 l/100 km.

Consumo contenido, etiqueta ECO de la DGT y un equipamiento que no te lo acabas

La electrificación permite lucir la etiqueta ECO de la DGT. Ayuda en ciudades con restricciones y aparcamientos regulados. La gama ofrece cinco mecánicas, todas electrificadas en diferente medida. Todas emplean tracción 4MATIC, una ventaja especialmente importante en viajes familiares con lluvia, nieve o poca adherencia.

La seguridad completa el conjunto. Incorpora airbags, control de crucero adaptativo con Stop&Go y vigilancia del ángulo muerto. Añade mantenimiento de carril, reconocimiento de señales, sensores de aparcamiento y cámara. Los faros LED High Performance mejoran la visibilidad.