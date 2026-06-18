El Mercedes más vendible es perfecto para familias

Coches y Motos 18 JUN 2026 - 02:51h.

Espacio hasta para la mascota y 730 km de autonomía eléctrica

Mercedes convierte el Clase G en descapotable

Compartir







Mercedes sigue ampliando la gama del nuevo CLA eléctrico, uno de los modelos más importantes de su ofensiva tecnológica. La marca alemana prepara una nueva versión que puede convertirse en la más interesante para muchas familias. No será la más potente. Tampoco la más deportiva. Pero sí una de las más equilibradas gracias a una combinación muy difícil de encontrar entre autonomía, prestaciones y precio.

La nueva variante recibe la denominación CLA 200+ EQ. Se ofrecerá tanto con carrocería berlina como en la práctica y atractiva versión Shooting Brake, una alternativa especialmente interesante para quienes necesitan más espacio para viajar. Su diseño apenas cambia respecto a los otros CLA eléctricos. Mantiene una imagen elegante, deportiva y muy moderna.

218 CV de potencia y 730 km de autonomía

Bajo la carrocería encontramos un motor eléctrico situado en el eje trasero. Desarrolla 218 CV y 335 Nm de par máximo. Son cifras más que suficientes para el uso diario y para afrontar largos desplazamientos por carretera. Gracias a esta configuración, acelera de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h.

PUEDE INTERESARTE BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

En cuanto a la batería que alimenta el bloque, Mercedes ha decidido combinar este motor con un acumulador de 85 kWh de capacidad. Una solución que prioriza la eficiencia y la autonomía por encima de las prestaciones extremas. El resultado es una cifra que puede rondar los 730 kilómetros de autonomía homologada.

Disponible también con la carrocería familiar

Precisamente ahí está una de las claves de este modelo. Muchas familias buscan un coche cómodo para viajar, con espacio suficiente y que permita recorrer largas distancias sin preocuparse constantemente por las recargas. Este nuevo CLA responde perfectamente a esa filosofía. Además, mantiene una capacidad de carga rápida de hasta 320 kW, permitiendo pasar del 10 al 80% de batería en apenas 22 minutos.

La carrocería Shooting Brake añade además un plus de practicidad. Ofrece una mayor capacidad de carga y un acceso más cómodo al maletero. Son detalles muy valorados por quienes viajan con niños, equipaje o material deportivo. Todo ello sin renunciar a una estética que sigue siendo una de las más atractivas dentro del segmento premium.

Mercedes todavía no ha confirmado cuándo llegará exactamente a España. Sin embargo, todo apunta a que no tardará demasiado en incorporarse a la oferta comercial. Se especula con que arrancará por debajo de los 50.000 euros.