Cuesta menos que la Honda NC750X y ofrece un equipamiento difícil de encontrar por este precio

Coches y Motos 05 AGO 2026 - 09:36h.

Tiene una construcción robusta y un enfoque off-road

Honda crea una scooter con diseño de todoterreno

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Tenemos localizada una moto que es más barata que la Honda NC 750 X, y que cuenta con un equipamiento que es muy difícil de encontrar a ese precio. Algo que consigue colocar a la Rieju Xplora 707 X como una de las mejores de todo el segmento, gracias a una excelente combinación de prestaciones, equipamiento y seguridad, por lo que estamos convencidos de que es una inversión de la que no puedes tener ninguna duda antes de realizarla.

Tiene una construcción robusta y un enfoque off-road, y presume de una configuración completa a la par que polivalente. El motor que tiene esta moto es un bicilíndrico en línea, de 700 centímetros cúbicos de cilindrada, que ofrece una respuesta enérgica y una reacción inmediata al acelerador, pero manteniendo la suavidad, y el sistema de inyección electrónica se encarga de que su funcionamiento sea el correcto en todo momento.

El motor se asocia a una caja de cambios de seis velocidades, unida a través de un embrague multidisco bañado en aceite, y que cuenta con la homologación Euro 5+. Tiene una potencia de 70 CV, un par máximo de 70 Nm y un embrague anti-rebote de accionamiento mecánico, con equipamiento tan avanzado como el caballete central, la iluminación full LED, las manetas regulables, la pata de cabra o una pantalla TFT de siete pulgadas con función Mirror Link.

La Rieju Xplora 707 X puede estar en tu garaje si pagas 7.749 euros

Después de todo lo que ya hemos comentado anteriormente, te resultará imposible de creer que apenas se necesita invertir un total de 7.749 euros si deseas tener la Rieju Xplora 707 X en el garaje de tu vivienda. Así que no lo pienses más veces y aprovecha esta oportunidad para que puedas tener una moto de magníficas prestaciones y con un diseño espectacular.