Más llamativa y, para la mayoría, mejor que la Honda NC750X y con un comportamiento ejemplar

Coches y Motos 28 JUL 2026 - 16:45h.

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Hay una moto que a mucha gente le parece más llamativa que la Honda NC 750 X, y que presume de un comportamiento ejemplar en todos los sentidos. Se trata de la Rieju Xplora 707 X, un modelo que a todos es capaz de enamorarnos, y que cuenta con una construcción robusta y un enfoque más centrado en la experiencia off road, por lo que se convierte en una alternativa sensacional para aquellas personas que buscan una moto para irse de ruta.

Equipa un motor de dos cilindros en línea con una cilindrada de 700 centímetros cúbicos, que presume de una respuesta enérgica y una reacción inmediata al pisar el acelerador. El sistema de inyección electrónica se encarga de que el funcionamiento sea el correcto en todo momento, y está asociado a una caja de cambios de seis velocidades. Cuenta con la homologación Euro 5+, y la potencia que declara es de 70 CV, así como un par máximo de 70 Nm, aunque se puede limitar para el carné A2.

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El embrague anti-rebote que tiene incorporado es de accionamiento mecánico, y el equipo de frenos lleva el sello de Brembo, mientras que las suspensiones son Kayaba y el ABS está desarrollado por Bosch. La iluminación es full LED, y cuenta con caballete central y pata de cabra, así como manetas regulables o piñas retroiluminadas. Y para ponerle la guinda al pastel, nos encontramos con una pantalla TFT de siete pulgadas en la instrumentación con función mirror link.

La Rieju Xplora 707 X cuesta 7.749 euros

Para poder adquirir la Rieju Xplora 707 X, no hace falta realizar ninguna gran inversión. Basta con poner un total de 7.749 euros encima de la mesa, lo que a todos nos parece un precio más que razonable y que merece mucho la pena pagar.