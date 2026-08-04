Coches y Motos 04 AGO 2026 - 16:32h.

Eficiencia, diseño atractivo y un precio que pone a los chinos contra las cuerdas

Lexus inventa el coche de seis ruedas

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El Lexus LBX ha logrado hacerse un hueco entre los SUV urbanos de orientación premium. Pero no todos los compradores buscan un SUV lujoso. El Fiat 600 responde con una imagen italiana, formas amables y un precio más accesible. Su diseño puede enamorar desde el primer vistazo y restar clientes al japonés.

Fiat ha reinterpretado rasgos clásicos sin convertir el 600 en un automóvil retro. Los faros redondeados, la carrocería elevada y los detalles en bronce crean una estética reconocible. Resulta elegante, pero mantiene simpatía visual. Ese equilibrio permite diferenciarlo de Renault Captur, Opel Mokka y Citroën C3.

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SUV híbrido para la ciudad y para todos los bolsillos

La oferta refuerza su atractivo. Fiat lo anuncia desde 20.450 euros al contado o 18.950 euros financiados. Esta modalidad propone cuotas de 209 euros. Exige una entrada de 3.512,54 euros y deja un pago final de 13.696,29 euros. Conviene sumar todos los importes antes de elegirla.

Su tamaño encaja en ciudad. Mide 4,17 metros de largo y tiene 2,56 metros entre ejes. El maletero ofrece 360 litros con cinco plazas. Puede ampliarse hasta 1.231 litros al abatir la segunda fila. Hay capacidad suficiente para compras, maletas o las necesidades de una pequeña familia.

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Así es el Fiat 600 más económico

El motor 1.2 turbo de tres cilindros desarrolla 110 CV y 205 Nm. Se acompaña de hibridación MHEV, cambio automático de seis marchas y tracción delantera. Así obtiene la etiqueta ECO de la DGT. El funcionamiento está pensado para combinar eficiencia urbana, facilidad de conducción y desplazamientos.

Acelera de 0 a 100 km/h en 11 segundos y alcanza 185 km/h. Su consumo es de 4,8 l/100 km, una cifra ajustada para un crossover automático. No busca ofrecer sensaciones deportivas. Prefiere una respuesta progresiva, un comportamiento previsible y comodidad para desenvolverse por ciudad y carretera.

El equipamiento incluye faros y pilotos LED, aire acondicionado y control de crucero. Añade pantalla de diez pulgadas, instrumentación digital de siete pulgadas y cuatro altavoces. Dispone de frenada de emergencia, sensores traseros, llamada eCall y sensor de lluvia. Las levas y el volante de semipiel completan un interior muy completo.